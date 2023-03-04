5 чаев, которые помогут снизить давление и поддержать здоровье сердца

Высокое давление можно нормализовать благодаря специальной диете с низким содержанием натрия и здоровому образу жизни. Также улучшить состояние гипертоников помогут некоторые разновидности чаев.
О том, какие чаи полезны при высоком давлении, пишет The Health site.
Гипертония - распространенное состояние, которое может развиться, когда кровь течет артериями под давлением выше нормального. Оно состоит из систолического и диастолического давления.
Систолическое - давление, когда сердечные желудочки выкачивают кровь из сердца. Диастолическое - давление между ударами сердца, когда сердце наполняется кровью.
В течение дня артериальное давление меняется в зависимости от вашей деятельности. Нормальные показатели для большинства взрослых составляет менее 120/80 мм ртутного столба. 120 - это систолическое давление, а 80 - это диастолическое давление.
Постоянные систолические показатели 130 мм рт. ст. или выше и диастолические показатели 80 мм рт. ст. или выше, считаются высоким кровяным давлением.
Зеленый чай обладает рядом полезных свойств для здоровья. Согласно исследованиям, употребление этого напитка может улучшить кровообращение, а также снизить риск воспаления в тканях сердца.
Зеленый чай наполнен антиоксидантами, прекрасно поддерживающими здоровье сердца. Для тех, кто страдает гипертонией, советуют выпивать одну-две чашки зеленого чая в день.
Улун чай содержит смесь свойств черного и зеленого чая. В нем также много антиоксидантов, которые делают его полезным для здоровья и снижения высокого давления.
Ромашковый чай известен своими удивительными свойствами в регулировании давления у гипертоников. Он помогает расслабить кровеносные сосуды, просто расширяя их. Также расслабляет тело и способствует крепкому сну. Когда тело расслабляется, то частота сердечных сокращений замедляется, а давление снижается.
Гибискусовый чай известен своими изумительными свойствами в борьбе с высоким кровяным давлением. Чай наполнен несколькими антиоксидантами, которые прекрасно влияют на сердце. Однако принимать его советуют только после консультации с врачом.
Черный чай также обладает рядом полезных свойств для здоровья. Согласно исследованиям, люди, выпивавшие 3 чашки черного чая в день, снижали уровень артериального давления в среднем на 2-3 пункта. Но речь идет именно о качественном черном чае из стран-производителей.
Людям, страдающим гипертонией, следует вводить эти чаи в рацион, но от назначенных лекарств не отказываться. Напитки станут вспомогательным средством в борьбе с высоким давлением, а не основным.
Ранее мы делились списком из 10 доступных продуктов, которые способствуют снижению давления.
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