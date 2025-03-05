5 березня: яке сьогодні церковне свято і що не можна робити

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Що за церковне свято сьогодні

Святий мученик Конон Градар (Городник) народився в Назареті Галілейському. Пізніше він переселився до Памфілії, в місто Мандон (або Магідо), де на місці, званому Кармена, облаштував собі город, плодами якого і харчувався. Він був людиною доброю, незлобливою і простосердечною, ведучи богоугодне життя.

Під час правління імператора Декія Траяна, коли почалися гоніння на християн, Конон відмовився поклонятися язичницьким богам. За це його піддали жорстоким тортурам, змусивши бігти перед колісницею, поки він не впав, знесилений.

Святий Конон помер від отриманих ран близько 250 року, залишившись вірним своїй вірі до кінця.

Що не можна робити 5 березня

Згідно з церковними правилами та благочестивими звичаями у цей день не слід робити наступні речі.

Уникайте сварок та не зберігайте образи на інших.

Сьогодні не варто відвідувати чужі домівки.

У цей день не рекомендується робити великі витрати.

Не слід споживати м’ясні та молочні страви або переїдати.

Не варто марнувати час та ухилятися від роботи.

Народні прикмети і традиції 5 березня

"На Конона городи починай" - вважалося, що цього дня слід розпочинати роботи на городі, щоб забезпечити добрий урожай.

- вважалося, що цього дня слід розпочинати роботи на городі, щоб забезпечити добрий урожай. Ясна погода 5 березня - прикмета, що влітку можливий град.

Мухи та метелики літають - ознака того, що морози вже не повернуться.

Граки сідають на гнізда - через три тижні можна починати польові роботи.

Миші бігають по полю - до неврожайного року.

Молитва до святого Конона Городника

О мученику Кононе Городнику, заступнику нашому, молимося Тобі, щоб Ти прийняв наші молитви та прохання. Ти, який жив у простоті та любові до Бога, не зрадив своїх переконань та не відмовився від віри в Христа, і за це став мучеником. Ми просимо Тебе, молитися за нас перед Богом, щоб і ми могли жити у відданості та поклонінні Йому. Допоможи нам бути сильними у вірі та не піддаватися спокусам, які можуть відвести нас від Божого шляху. Будь з нами в нашому житті та захищай нас від зла. Амінь.

Ікона святого Конона Градаря (зображення: mefodiy.org.ua)

У кого День ангела 5 березня

Які імена 5 березня святкують День ангела: Адріан, Георгій, Давид, Іван, Кирило, Костянтин, Лука, Марк, Микола, Федір, Іраїда.

Оберегом для людей, народжених 5 березня, вважається шпінель. Цей камінь сприяє гармонії у стосунках між чоловіком і жінкою, посилюючи їхню енергетику. Крім того, шпінель оберігає свого власника від недуг. Вважається, що він також приносить удачу та допомагає знайти внутрішню рівновагу.

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