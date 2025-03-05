5 марта: какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать

5 марта православные христиане в Украине по новому стилю чтят память священномученика Конона Мандонского. В народе этот день еще называют Конон Огородник. До конца года остается 301 день.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать сегодня, какие народные приметы на 5 марта и у кого День ангела.
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Святой мученик Конон Градар (Городник) родился в Назарете Галилейском. Позже он переселился в Памфилию, в город Мандон (или Магидо), где на месте, называемом Кармена, обустроил себе огород, плодами которого и питался. Он был человеком добрым, незлобивым и простосердечным, ведя богоугодную жизнь.
Во время правления императора Декия Траяна, когда начались гонения на христиан, Конон отказался поклоняться языческим богам. За это его подвергли жестоким пыткам, заставив бежать перед колесницей, пока он не упал, обессиленный.
Святой Конон умер от полученных ран около 250 года, оставшись верным своей вере до конца.
Согласно церковным правилам и благочестивым обычаям в этот день не следует делать следующие вещи.
Молитва к святому Конону Огороднику
О мученик Конон Огородник, заступник наш, молимся Тебе, чтобы Ты принял наши молитвы и просьбы. Ты, который жил в простоте и любви к Богу, не изменил своим убеждениям и не отказался от веры во Христа, и за это стал мучеником. Мы просим Тебя, молиться за нас перед Богом, чтобы и мы могли жить в преданности и поклонении Ему. Помоги нам быть сильными в вере и не поддаваться искушениям, которые могут увести нас от Божьего пути. Будь с нами в нашей жизни и защищай нас от зла. Аминь.
Какие имена 5 марта празднуют День ангела: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор, Ираида.
Оберегом для людей, рожденных 5 марта, считается шпинель. Этот камень способствует гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной, усиливая их энергетику. Кроме того, шпинель оберегает своего владельца от недугов. Считается, что он также приносит удачу и помогает обрести внутреннее равновесие.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Википедия.