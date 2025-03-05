5 марта: какой сегодня церковный праздник и что нельзя делать

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Что за церковный праздник сегодня

Святой мученик Конон Градар (Городник) родился в Назарете Галилейском. Позже он переселился в Памфилию, в город Мандон (или Магидо), где на месте, называемом Кармена, обустроил себе огород, плодами которого и питался. Он был человеком добрым, незлобивым и простосердечным, ведя богоугодную жизнь.

Во время правления императора Декия Траяна, когда начались гонения на христиан, Конон отказался поклоняться языческим богам. За это его подвергли жестоким пыткам, заставив бежать перед колесницей, пока он не упал, обессиленный.

Святой Конон умер от полученных ран около 250 года, оставшись верным своей вере до конца.

Что нельзя делать 5 марта

Согласно церковным правилам и благочестивым обычаям в этот день не следует делать следующие вещи.

Избегайте ссор и не храните обиды на других.

Сегодня не стоит посещать чужие дома.

В этот день не рекомендуется делать большие расходы.

Не следует потреблять мясные и молочные блюда или переедать.

Не стоит тратить время впустую и уклоняться от работы.

Народные приметы и традиции 5 марта

"На Конона огороды начинай" - считалось, что в этот день следует начинать работы на огороде, чтобы обеспечить хороший урожай.

- считалось, что в этот день следует начинать работы на огороде, чтобы обеспечить хороший урожай. Ясная погода 5 марта - примета, что летом возможен град.

Мухи и бабочки летают - признак того, что морозы уже не вернутся.

Грачи садятся на гнезда - через три недели можно начинать полевые работы.

Мыши бегают по полю - к неурожайному году.

Молитва к святому Конону Огороднику

О мученик Конон Огородник, заступник наш, молимся Тебе, чтобы Ты принял наши молитвы и просьбы. Ты, который жил в простоте и любви к Богу, не изменил своим убеждениям и не отказался от веры во Христа, и за это стал мучеником. Мы просим Тебя, молиться за нас перед Богом, чтобы и мы могли жить в преданности и поклонении Ему. Помоги нам быть сильными в вере и не поддаваться искушениям, которые могут увести нас от Божьего пути. Будь с нами в нашей жизни и защищай нас от зла. Аминь.

Икона святого Конона Градаря (изображение: mefodiy.org.ua)

У кого День ангела 5 марта

Какие имена 5 марта празднуют День ангела: Адриан, Георгий, Давид, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Федор, Ираида.

Оберегом для людей, рожденных 5 марта, считается шпинель. Этот камень способствует гармонии в отношениях между мужчиной и женщиной, усиливая их энергетику. Кроме того, шпинель оберегает своего владельца от недугов. Считается, что он также приносит удачу и помогает обрести внутреннее равновесие.

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