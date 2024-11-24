Астронавти, які застрягли на МКС, змушені виживати завдяки супу, приготовленому з власної сечі

Астронавти NASA Бутч Вілмор та Суніта Вільямс застрягли у космосі ще в червні. Вони мали провести на МКС всього 8 днів, але через несправності застрягли там аж до наступного року. Рятувальна операція відбудеться тільки у 2025 році й вже зараз астронавти мають проблеми з їжею.

Що відомо про їхнє харчування та політ, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

61-річний Бут Вілмор та 59-річна Суніта Вільямс вирушили в червні на Міжнародну космічну станцію (МКС), де мали провести 8 днів. Однак повернутися вчасно додому вони не змогли, бо у корабля Boeing Stirliner, який мав відвезти їх додому, стався витік гелію і це призвело до несправності двигуна.

Після ретельних обговорень було вирішено, що пілотована зворотна подорож занадто небезпечна і тому астронавти мають залишитися на МКС.

Їм доведеться залишатися на космічній станції, яка обертається навколо Землі, до лютого 2025 року - коли корабель SpaceX Dragon прилетить їх рятувати.

На Міжнародній космічній станції (МКС) умови життя далекої від земного комфорту. Ресурси обмежені, і кожна крапля води має надзвичайну цінність.

Незаплановане додаткове перебування призвело до навантаження на постачання їжі. Астронавти починали зі свіжих фруктів та овочів, а також піци, смаженої курки та коктейлів з креветками. Але зараз вони їдять переважно пластівці на сніданок з сухим молоком, зневоднені запіканки та ліофілізований суп, який готують на воді з резервуару станції об'ємом 530 галонів.

Для забезпечення потреб екіпажу на МКС використовуються унікальні технології переробки, які не можуть отримувати воду навіть із найбільш несподіваних джерел, зокрема з власної сечі та поту астронавтів.

Сучасна система водоочищення на борту МКС є високотехнологічною. Вона перетворює сечу та інші відходи на питну воду, яка використовується як для пиття, так і для приготування їжі. Наприклад, ця перероблена вода стала основою для супів, які астронавти готують на станції.

Бут Вілмор та Суніта Вільямс (фото: facebook.com/NASA)

Хоча для багатьох це може здаватися неприйнятним, така практика є стандартом у космосі, де кожен грам ресурсів повинен використовуватися раціонально. Вода, отримана через перероблення, відповідає найвищим стандартам чистоти й безпеки.

За харчуванням Бута та Суніти ретельно стежать лікарі NASA, щоб переконатися, що вони споживають достатньо калорій і залишаються здоровими під час затягнутої місії. Але вже можна помітити, що астронавти трохи схудлі.

Суніта каже, що має виснажений вигляд через вплив мікрогравітації під час тривалого перебування в космосі, і справа не в дієті. Вона додала, що підтримує свою вагу за допомогою суворого режиму фізичних вправ і правильного харчування.

Варто додати, що система розроблена для того, щоб забезпечити астронавтів харчуванням та різноманітністю для підтримки тривалих місій у космосі. І за здоров'ям Бута та Суніти стежать особливо пильно.