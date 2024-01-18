5 важливих аспектів про соцдопомогу, які мають знати переселенці

Процедуру надання соціальної допомоги переселенцям постійно змінюють. За певних умов її можуть навіть скасувати, наприклад, якщо ВПО здійснила покупку на суму понад 100 тисяч гривень.
Про те, які важливі аспекти треба знати про надання соцдопомоги переселенцям, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
З 15 липня 2023 року допомога на проживання ВПО стала строковою виплатою і призначається на 6 місяців:
"Так. Більше того, з 1 грудня 2023 року допомога не призначається, і навіть якщо призначена, не виплачується на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом 3-ох місяців перед зверненням або під час її отримання один з членів сім'ї придбав транспортний засіб, здійснив купівлю майна чи має депозит на суму понад 100 тис. грн, має житло, яке знаходиться не в зоні бойових дій/ тимчасової окупації тощо", - пояснюють юристи.
Соцдопомогу можуть надати, якщо громадянин повернувся з-за кордону і відповідає сукупності умов:
Людина може звернутися повторно за допомогою, якщо відповідає наступним вимогам:
Працездатним особам, які тимчасово не працюють, можуть отримати допомогу. Протягом перших 3-ох місяців отримання допомоги переселенець повинен сприяти своїй зайнятості, тобто:
У випадку недотримання цієї вимоги, допомога на проживання буде скасована.
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