5 важных аспектов о соцпомощи, которые должны знать переселенцы

Правда ли, что помощь назначается только на определенный срок

С 15 июля 2023 года пособие на жительство ВПЛ стало срочной выплатой и назначается на 6 месяцев:

ВПЛ, получавшие выплаты до 1 августа, будут получать помощь до 31 января 2024 г. На сегодня, к сожалению, не предусмотрена возможность продления таких выплат

ВПЛ, обратившиеся после 1 августа 2023 г., помощь назначается на 6 месяцев с возможностью продления еще на 6 месяцев уязвимым категориям (максимально - 12 месяцев)

Учитывается ли имущественное состояние ВПЛ при назначении помощи

"Да. Более того, с 1 декабря 2023 года помощь не назначается, и даже если назначена, не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение 3-х месяцев перед обращением или во время ее получения один из членов семье приобрел транспортное средство, совершил покупку имущества или имеет депозит на сумму свыше 100 тыс. грн, имеет жилье, которое находится не в зоне боевых действий / временной оккупации и т. д.", - объясняют юристы.

Можно ли получить помощь после возвращения из-за границы

Соцпомощь могут оказать, если гражданин вернулся из-за границы и отвечает совокупности условий:

человек встал на учет как ВПЛ

обращается за помощью впервые (т. е. если человек получал пособие на проживание с 24.02.2022 г., уехал за границу и теперь вернулся - получить помощь вторично он не сможет)

человек обратился за помощью не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения в Украину

отвечает имущественным критериям, установленным для получения помощи

Можно ли обратиться за получением пособия, если получал его раньше

Человек может обратиться за помощью, если отвечает следующим требованиям:

человек включен в перечень лиц, которых обязательно/принудительно эвакуируют с территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 года

или лицо выехало с территории, на которой ведутся боевые действия или временно оккупированных РФ, при условии, что территория включена в Перечень после 1 декабря 2023 года

или по возвращении домой жилье человека было уничтожено или повреждено до степени непригодности для проживания

лицо отвечает имущественным критериям, установленным для получения помощи на жительство

Назначают ли помощь трудоспособному безработному человеку

Работоспособные украинцы, временно не работающие, могут получить помощь. В течение первых 3-х месяцев получения помощи переселенец должен способствовать своей занятости, т.е:

трудоустроиться

или зарегистрироваться как ФЛП

или стать на учет как физическое лицо, осуществляющее независимую профессиональную деятельность (касается, например, адвокатов, нотариусов, частных исполнителей и т. п.)

или подать заявление на получение помощи на получение экономической самостоятельности (например, микрогранта, гранта на создание или развитие собственного бизнеса, ваучера на обучение и т. п.)

или зарегистрироваться в Центре занятости как безработный и т. п.

В случае несоблюдения этого требования пособие на жительство будет отменено.