5 важных аспектов о соцпомощи, которые должны знать переселенцы

Процедуру предоставления социальной помощи переселенцам постоянно меняют. При определенных условиях ее могут даже отменить, например, если ВПЛ совершило покупку на сумму более 100 тысяч гривен.
О том, какие важные аспекты нужно знать о предоставлении соцпомощи переселенцам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Юридического советчика для ВПЛ в Facebook.
С 15 июля 2023 года пособие на жительство ВПЛ стало срочной выплатой и назначается на 6 месяцев:
"Да. Более того, с 1 декабря 2023 года помощь не назначается, и даже если назначена, не выплачивается на семью, которая впервые обращается за ее назначением, если в течение 3-х месяцев перед обращением или во время ее получения один из членов семье приобрел транспортное средство, совершил покупку имущества или имеет депозит на сумму свыше 100 тыс. грн, имеет жилье, которое находится не в зоне боевых действий / временной оккупации и т. д.", - объясняют юристы.
Соцпомощь могут оказать, если гражданин вернулся из-за границы и отвечает совокупности условий:
Человек может обратиться за помощью, если отвечает следующим требованиям:
Работоспособные украинцы, временно не работающие, могут получить помощь. В течение первых 3-х месяцев получения помощи переселенец должен способствовать своей занятости, т.е:
В случае несоблюдения этого требования пособие на жительство будет отменено.
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