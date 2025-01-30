Вони затьмарили головних героїв! 5 акторів, які прославилися завдяки ролям другого плану

Бред Пітт

Бред Пітт вперше привернув до себе увагу завдяки ролі Джей Ді, харизматичного ковбоя-автостопника, у фільмі-роуд-муві Рідлі Скотта "Тельма та Луїза".

Спочатку роль отримав Вільям Болдуін, проте згодом вибув із проєкту. Також на неї претендували Джордж Клуні та Марк Руффало, але їхні кандидатури відхилили. Бред Пітт (фото: Кіноріум)

Врешті її запропонували Роберту Дауні-молодшому, однак Рідлі Скотт вважав, що актор буде надто низьким у порівнянні з Гіною Девіс. Саме вона зрештою обрала Пітта для цієї ролі.

Сьогодні Бред Пітт - одна з найвпливовіших зірок Голлівуду, володар численних нагород і головний герой багатьох касових хітів.

Ана де Армас

Кубинська актриса Ана де Армас здобула широку популярність завдяки ролі голографічної проєкції штучного інтелекту, на ім'я Джой у науково-фантастичному фільмі "Той, що біжить по лезу 2049".

Щоб отримати цю роль, актрисі довелося пройти кілька прослуховувань і ретельно підготуватися: протягом чотирьох місяців вона працювала над вдосконаленням англійської мови. Ана де Армас (кадр з фільму)

Під час зйомок актриса також дотримувалася інтенсивного режиму тренувань, що допомогло їй впоратися з напруженим графіком роботи. Її гра у фільмі принесла номінацію на премію "Сатурн" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".

Бредлі Купер

Бредлі Купер - одна з найяскравіших багатогранних зірок Голлівуду, який відзначився як актор, режисер і продюсер. Його кар’єра розпочалася з епізодичної ролі у культовому серіалі "Секс і місто", але згодом він зумів закріпитися в індустрії. Першим серйозним проривом для Купера стала роль Сака Лоджа у комедії "Непрохані гості".

Цікаво, що Бредлі отримав цю роль одразу після прослуховування, що є рідкісним випадком у Голлівуді. Режисер фільму Девід Добкін зізнавався, що зазвичай переглядає записи акторських проб, перш ніж ухвалити рішення, але Купер став винятком. Його гра настільки вразила режисера, що той миттєво запропонував йому роль. Бредлі Купер (фото: Кіноріум)

Цей фільм став важливим трампліном для зірки, привернувши до нього увагу як перспективного актора, і відкрив перед ним двері до подальших успіхів у Голлівуді.

Марго Роббі

Ще до того, як Марго Роббі підкорила світ у ролі Барбі, вона зробила яскравий прорив у Голлівуді, знявшись у стрічці "Вовк з Уолл-стріт" Мартіна Скорсезе. У цьому фільмі вона зіграла Наомі - дружину Джордана Белфорта, якого втілив Леонардо Ді Капріо.

На момент зйомок Роббі ще не мала статусу зірки, проте це не завадило їй продемонструвати неймовірну харизму та впевненість. Марго Роббі (фото: Кіноріум)

В одному з інтерв’ю вона розповідала, що під час інтимної сцени прямо вказала Ді Капріо, що він затуляє світло, і навіть фізично пересунула його. Її рішучість вразила не лише партнерів по майданчику, а й самих творців фільму.

Ця роль стала для Марго справжнім проривом, відкривши їй двері до великого кіно.

Ченнінг Татум

Ченнінг Татум розпочав свою акторську кар'єру з ролі у спортивній драмі "Тренер Картер" (2005), де його партнером по зйомках став Семюел Л. Джексон. Ченнінг Татум (фото: Кіноріум)

Актор зіграв одного з гравців команди, Джейсона Лайла, хоча до цього не мав досвіду у баскетболі. Для ролі він пройшов інтенсивну спортивну підготовку, щоб не поступатися іншим акторам у фізичній формі.

Після цього дебюту Татум швидко привернув до себе увагу.