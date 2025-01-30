Они затмили главных героев! 5 актеров, которые прославились благодаря ролям второго плана

Брэд Питт

Брэд Питт впервые привлек к себе внимание благодаря роли Джей Ди, харизматичного ковбоя-автостопщика, в фильме-роуд-муви Ридли Скотта "Тельма и Луиза".

Сначала роль получил Уильям Болдуин, однако впоследствии выбыл из проекта. Также на нее претендовали Джордж Клуни и Марк Руффало, но их кандидатуры отклонили. Брэд Питт (фото: Кинориум)

Наконец ее предложили Роберту Дауни-младшему, однако Ридли Скотт считал, что актер будет слишком низким по сравнению с Гиной Дэвис. Именно она в конце концов выбрала Питта для этой роли.

Сегодня Брэд Питт - одна из самых влиятельных звезд Голливуда, обладатель многочисленных наград и главный герой многих кассовых хитов.

Ана де Армас

Кубинская актриса Ана де Армас получила широкую известность благодаря роли голографической проекции искусственного интеллекта по имени Джой в научно-фантастическом фильме "Бегущий по лезвию 2049".

Чтобы получить эту роль, актрисе пришлось пройти несколько прослушиваний и тщательно подготовиться: в течение четырех месяцев она работала над совершенствованием английского языка. Ана де Армас (кадр из фильма)

Во время съемок актриса также придерживалась интенсивного режима тренировок, что помогло ей справиться с напряженным графиком работы. Ее игра в фильме принесла номинацию на премию "Сатурн" в категории "Лучшая женская роль второго плана".

Брэдли Купер

Брэдли Купер - одна из самых ярких многогранных звезд Голливуда, который отметился как актер, режиссер и продюсер. Его карьера началась с эпизодической роли в культовом сериале "Секс в большом городе", но впоследствии он сумел закрепиться в индустрии. Первым серьезным прорывом для Купера стала роль Сака Лоджа в комедии "Незваные гости".

Интересно, что Брэдли получил эту роль сразу после прослушивания, что является редким случаем в Голливуде. Режиссер фильма Дэвид Добкин признавался, что обычно просматривает записи актерских проб, прежде чем принять решение, но Купер стал исключением. Его игра настолько впечатлила режиссера, что тот мгновенно предложил ему роль. Брэдли Купер (фото: Кинориум)

Этот фильм стал важным трамплином для звезды, привлекая к нему внимание как перспективному актёру, и открыл перед ним двери к дальнейшим успехам в Голливуде.

Марго Робби

Еще до того, как Марго Робби покорила мир в роли Барби, она совершила яркий прорыв в Голливуде, снявшись в фильме "Волк с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе. В этом фильме она сыграла Наоми - жену Джордана Белфорта, которого воплотил Леонардо Ди Каприо.

На момент съемок Робби еще не имела статуса звезды, однако это не помешало ей продемонстрировать невероятную харизму и уверенность. Марго Робби (фото: Кинориум)

В одном из интервью она рассказывала, что во время интимной сцены прямо указала Ди Каприо, что он заслоняет свет, и даже физически передвинула его. Ее решимость поразила не только партнеров по площадке, но и самих создателей фильма.

Эта роль стала для Марго настоящим прорывом, открыв ей дверь в большое кино.

Ченнинг Татум

Ченнинг Татум начал свою актерскую карьеру с роли в спортивной драме "Тренер Картер" (2005), где его партнером по съемкам стал Сэмюэл Л. Джексон. Ченнинг Татум (фото: Кинориум)

Актёр сыграл одного из игроков команды, Джейсона Лайла, хотя до этого не имел опыта в баскетболе. Для роли он прошел интенсивную спортивную подготовку, чтобы не уступать другим актерам в физической форме.

После этого дебюта Татум быстро привлек к себе внимание.