5 аксесуарів для ПК, які прокачають ваш геймінг: ви точно про них не знали

Контролери USB-аудіо

Вартість: 9 500 гривень

Шукати на дотик клавішу регулювання гучності або налаштування звуку на ПК - те ще задоволення. А що, як ви могли б просто потягнутися і повернути ручку, щоб змінити гучність гри, налаштувати звук або просто вимкнути його - чи то звук з динаміків ПК, чи то гарнітури, чи то додатків?

USB-аудіоконтролери дають змогу робити саме це - і без необхідності торкатися клавіатури. Вони ідеально підходять для тих, у кого одразу кілька аудіопотоків: для ігор, стримінгу, чатів або музики - і кому потрібно швидко ними керувати.

Такі пристрої бувають різними: від простих моделей з однією-двома ручками (наприклад, від PCPanel) до просунутих рішень з кольоровими екранами і кнопками (як Beacn Mix Create).

BEACN

Сенсорні панелі для клавіатури з функціями, що налаштовуються

Вартість: від 3 000 гривень

Що більше інформації ви отримуєте про "залізо" свого ПК або про поточну гру, то більше контролю ви маєте. Другий екран або міні-дисплей можна використовувати для відображення показників або додаткових вікон, але для більш персоналізованого досвіду геймери дедалі частіше звертаються до сенсорних панелей клавіатури, які можна налаштувати.

Corsair iCue Nexus - практично єдиний пристрій такого типу. Це 5-дюймова сенсорна панель, сумісна із застосунком Corsair iCue, на яку можна завантажувати свої екрани, дані моніторингу системи та користувацькі команди. Ви навіть можете керувати своїми пристроями з цього міні-інтерфейсу, не відволікаючись від основного екрана.

iCue Nexus

Адаптери мікрофона з функцією шумозаглушення AI

Вартість: 8 000 гривень

Якщо у вас дротова гарнітура без вбудованого шумозаглушення, ви можете додати цю функцію, просто підключивши спеціальний адаптер. Наприклад, ігровий ЦАП Asus ROG Clavis працює з будь-якими навушниками з роз'ємом 3,5 мм, а також з мікрофонами і мобільними пристроями.

Шумозаглушення відбувається безпосередньо в адаптері, тому немає потреби встановлювати драйвери. За словами користувачів, воно дійсно ефективне - усуває більшу частину фонових шумів, даючи змогу насолодитися звуком в іграх так, як він замислювався.

Asus ROG Clavis

Макропади

Вартість: від 3 300 гривень

Геймери напевно знайомі з макропадами. Ці зручні пристрої не тільки розширюють кількість доступних клавіш, а й дають змогу швидше активувати макроси і команди, ніж це можливо зі звичайної клавіатури.

Макропади бувають найрізноманітніших форм і розмірів. Один із популярних варіантів - Megalodon Triple Knob Macropad: він пропонує все, що потрібно геймеру.

У нього 16 програмованих, гарячих клавіш, три поворотні ручки, RGB-підсвічування і маленький LCD-екран, що відображає поточний шар клавіш. Корпус виконаний з анодованого алюмінію - міцний і надійний.

Megalodon Triple Knob Macropad

Ігрові миші Swiftpoint

Вартість: від 9 999 гривень

Серед ігрових мишей для ПК продукція Swiftpoint виділяється величезним набором функцій. Остання модель компанії, Swiftpoint Z2, - це єдина миша, в якій є різні рівні спрацьовування кнопок з тактильною віддачею, вбудований гіроскоп і можливість працювати як джойстик.

Swiftpoint Z2