5 аксессуаров для ПК, которые прокачают ваш гейминг: вы точно о них не знали

Контроллеры USB-аудио

Стоимость: 9 500 гривен

Искать на ощупь клавишу регулировки громкости или настройки звука на ПК - то еще удовольствие. А что, если вы могли бы просто потянуться и повернуть ручку, чтобы изменить громкость игры, настроить звук или просто выключить его - будь то звук с динамиков ПК, гарнитуры или приложений?

USB-аудиоконтроллеры позволяют делать именно это - и без необходимости касаться клавиатуры. Они идеально подходят для тех, у кого сразу несколько аудиопотоков: для игр, стриминга, чатов или музыки - и кому нужно быстро ими управлять.

Такие устройства бывают разными: от простых моделей с одной-двумя ручками (например, от PCPanel) до продвинутых решений с цветными экранами и кнопками (как Beacn Mix Create).

BEACN

Сенсорные панели для клавиатуры с настраиваемыми функциями

Стоимость: от 3 000 гривен

Чем больше информации вы получаете о "железе" своего ПК или о текущей игре, тем больше контроля вы имеете. Второй экран или мини-дисплей можно использовать для отображения показателей или дополнительных окон, но для более персонализированного опыта геймеры все чаще обращаются к настраиваемым сенсорным панелям клавиатуры.

Corsair iCue Nexus - практически единственное устройство такого типа. Это 5-дюймовая сенсорная панель, совместимая с приложением Corsair iCue, на которую можно загружать свои экраны, данные мониторинга системы и пользовательские команды. Вы даже можете управлять своими устройствами с этого мини-интерфейса, не отвлекаясь от основного экрана.

iCue Nexus

Адаптеры микрофона с функцией шумоподавления AI

Стоимость: 8 000 гривен

Если у вас проводная гарнитура без встроенного шумоподавления, вы можете добавить эту функцию, просто подключив специальный адаптер. Например, игровой ЦАП Asus ROG Clavis работает с любыми наушниками с разъемом 3,5 мм, а также с микрофонами и мобильными устройствами.

Шумоподавление происходит непосредственно в адаптере, поэтому нет необходимости устанавливать драйверы. По словам пользователей, оно действительно эффективно - устраняет большую часть фоновых шумов, позволяя насладиться звуком в играх так, как он задумывался.

Asus ROG Clavis

Макропады

Стоимость: от 3 300 гривен

Геймеры наверняка знакомы с макропадами. Эти удобные устройства не только расширяют количество доступных клавиш, но и позволяют быстрее активировать макросы и команды, чем это возможно с обычной клавиатуры.

Макропады бывают самых разных форм и размеров. Один из популярных вариантов - Megalodon Triple Knob Macropad: он предлагает все, что нужно геймеру.

У него 16 программируемых, горячих клавиш, три поворотные ручки, RGB-подсветка и маленький LCD-экран, отображающий текущий слой клавиш. Корпус выполнен из анодированного алюминия - прочный и надежный.

Megalodon Triple Knob Macropad

Игровые мыши Swiftpoint

Стоимость: от 9 999 гривен

Среди игровых мышей для ПК продукция Swiftpoint выделяется огромным набором функций. Последняя модель компании, Swiftpoint Z2, - это единственная мышь, в которой есть разные уровни срабатывания кнопок с тактильной отдачей, встроенный гироскоп и возможность работать как джойстик.

Swiftpoint Z2