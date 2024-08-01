5 5-хвилинних справ з прибирання, які треба робити на кухні кожного тижня

Прибирання на кухні може займати багато часу - від декількох годин до декількох днів, залежно від об'єму роботи. Проте декілька справ, які займають всього 5 хвилин, можуть допомогти підтримувати кухню чистою - якщо робити їх кожного тижня.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Розкласти речі по місцях

Прибирання радять почати з повернення всього кухонного приладдя і посуду на свої місця в шафках і шухлядах - а також спецій та соусів.

Якщо кухня невелика або немає звички залишати чашки з кавою в іншій кімнаті, ця частина роботи не займає багато часу.

Проте якщо ви маєте велику кількість речей на кухні або комору, то перші кілька тижнів прибирання можуть зайняти трохи більше часу.

Втім, регулярне щотижневе підтримання чистоти на кухні дозволить заощадити час.

Прибрати безлад

Можливо, ви не робите ретельне прибирання кожен тиждень, проте навіть 5 хвилин може вистачити на те, щоб протерти бруд.

Адже невеликий безлад може призвести до ще більшого в майбутньому - або навіть до виклику дезінсектора.

Пилосос і хороший універсальний очищувач також допоможуть швидко прибрати крихти і розлиті плями.

Перевірити терміни придатності

Стежити за термінами придатності продуктів не лише корисно, а й необхідно. Безумовно, вам не потрібно перевіряти все за один раз, але щотижнева перевірка дат по поличках допоможе вам зробити цю роботу більш керованою.

Після перевірки термінів зберігання продуктів, обов'язково потрібно викинути ті, які вже зіпсувалися.

Об'єднати однакові продукти

Однією з найбільших проблем, з якою можна зіткнутися, є "дублікати" продуктів - дві відкриті коробки однакових вівсяних пластівців, декілька пляшок олії, упаковки з чаєм лише з 1-2 пакетиками.

Швидке пересипання однакової крупи в герметичні контейнери може миттєво створити більше місця. А розміщення предметів, які потрібно використати якнайшвидше, в центрі уваги, допоможе підтримувати кухню в чистоті в довготривалій перспективі.

Складіть список предметів, яких у вас не вистачає

Остання, та не менш важлива справа для 5-хвилинного прибирання, яку радять робити кожного тижня - це оновити свій список продуктів.

Рекомендують скласти список того, що потрібно зараз, і того, що знадобиться найближчим часом, щоб закінчення певних продуктів чи кухонних речей не захопило зненацька.