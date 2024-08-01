5 5-минутных дел по уборке, которые нужно делать на кухне каждую неделю

Уборка на кухне может занимать много времени - от нескольких часов до нескольких дней, в зависимости от объема работы. Однако несколько дел, занимающих всего 5 минут, могут помочь поддерживать кухню чистой - если делать их каждую неделю.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Разложить вещи по местам

Уборку советуют начать с возвращения всех кухонных принадлежностей и посуды на свои места в шкафчиках и ящиках - а также специй и соусов.

Если кухня невелика или нет привычки оставлять чашечку с кофе в другой комнате, эта часть работы не занимает много времени.

Однако если вы имеете большое количество вещей на кухне или кладовку, то первые несколько недель уборки могут занять немного больше времени.

Впрочем, регулярное еженедельное поддержание чистоты на кухне позволит сэкономить время.

Убрать беспорядок

Возможно, вы не делаете тщательную уборку каждую неделю, однако даже 5 минут может хватить на то, чтобы протереть грязь.

Ведь небольшой беспорядок может привести к еще большему в будущем - или даже к вызову дезинсектора.

Пылесос и хороший универсальный очиститель также помогут быстро убрать крошки и разлитые пятна.

Проверить сроки годности

Следить за сроками годности продуктов не только полезно, но и необходимо. Безусловно, вам не нужно проверять все за один раз, но еженедельная проверка дат по полочкам поможет вам сделать эту работу более управляемой.

После проверки сроков хранения продуктов обязательно нужно выбросить те, которые уже испортились.

Объединить одинаковые продукты

Одной из самых больших проблем, с которой можно столкнуться, являются "дубликаты" продуктов - две открытые коробки одинаковых овсяных хлопьев, несколько бутылок масла, упаковки с чаем только с 1-2 пакетиками.

Быстрая пересыпка одинаковой крупы в герметичные контейнеры может мгновенно создать больше места. А размещение предметов, которые нужно использовать как можно быстрее, в центре внимания, поможет поддерживать кухню в чистоте в долгосрочной перспективе.

Составьте список предметов, которых у вас не хватает

Последнее, но не менее важное дело для 5-минутной уборки, которое советуют делать каждую неделю - это обновить свой список продуктов.

Рекомендуют составить список того, что нужно сейчас, и того, что понадобится в ближайшее время, чтобы окончание определенных продуктов или кухонных принадлежностей не захватило врасплох.