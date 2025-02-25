49-річний Девід Бекхем блиснув ідеальним пресом у новій фотосесії

Бекхем, якому, до речі, через два місяці виповниться 50 років, знову здивував своїх шанувальників. У новій фотосесії, опублікованій у його блозі, він продемонстрував ідеальний прес, якому може позаздрити кожен.



Девід Бекхем показав нові фото (фото: instagram.com/davidbeckham)

Попри вік, Бекхем зберігає відмінну форму, і його фізична підготовка, як і раніше, викликає повагу.



Так футболіст виглядає у свої майже 50 (фото: instagram.com/davidbeckham)

У фотосесії спортсмен і підприємець постає в спортивному одязі, показуючи свою м'язисту фігуру і відточену фізичну форму. Він не тільки підтримує форму за допомогою тренувань, а й приділяє увагу здоровому способу життя, що помітно позначається на його зовнішньому вигляді.



Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)

Для Бекхема підтримання фізичної форми стало не тільки частиною професійної кар'єри, а й способом життя. Його щоденні тренування і збалансоване харчування допомагають йому залишатися у відмінній формі навіть у зрілому віці.



Девід Бекхем показав ідеальний прес (фото: instagram.com/davidbeckham)

Нагадаємо, Бекхем - англійський футболіст, який грав на позиції півзахисника. Протягом кар'єри виступав за клуби "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Енд", "Реал Мадрид", "Мілан", "Лос-Анджелес Гелаксі" і "Парі Сен-Жермен", а також за збірну Англії. Особливо відомий своїми високими навичками виконання стандартів і штрафних ударів, а також умінням віддавати точні паси. У 2011 році його визнали найбільш високооплачуваним футболістом світу, а у 2013-му він закінчив кар'єру.

Крім футболу він активно знімався і продовжує зніматися в рекламах, а також випустив власну парфумерію і лінію одягу.

Після завершення спортивної кар'єри Бекхем проводить вільний час на своїй мініфермі, де є кури та невелика пасіка. Також ексфутболіст має багато собак: три кокер-спаніелі різного забарвлення Олів, Сейдж і Фігі та собаку породи кокапу на прізвисько Сімба. Він обожнює проводити з ними час і піклуватися про них.



Девід Бекхем (фото: instagram.com/davidbeckham)