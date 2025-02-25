49-летний Дэвид Бекхэм блеснул идеальным прессом в новой фотосессии

Бэкхэм, которому, к слову, через два месяца исполнится 50 лет, снова удивил своих поклонников. В новой фотосессии, опубликованной в его блоге, он продемонстрировал идеальный пресс, которому может позавидовать каждый.



Дэвид Бекхэм показал новые фото (фото: instagram.com/davidbeckham)

Несмотря на возраст, Бекхэм сохраняет отличную форму, и его физическая подготовка по-прежнему вызывает уважение.



Так футболист выглядит в свои почти 50 (фото: instagram.com/davidbeckham)

В фотосессии спортсмен и предприниматель предстает в спортивной одежде, показывая свою мускулистую фигуру и отточенную физическую форму. Он не только поддерживает форму с помощью тренировок, но и уделяет внимание здоровому образу жизни, что заметно сказывается на его внешнем виде.



Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)

Для Бекхэма поддержание физической формы стало не только частью профессиональной карьеры, но и образом жизни. Его ежедневные тренировки и сбалансированное питание помогают ему оставаться в отличной форме даже в зрелом возрасте.



Дэвид Бекхэм показал идеальный пресс (фото: instagram.com/davidbeckham)

Напомним, Бекхэм - английский футболист, игравший на позиции полузащитника. На протяжении карьеры выступал за клубы "Манчестер Юнайтед", "Престон Норт Энд", "Реал Мадрид", "Милан", "Лос-Анджелес Гэлакси" и "Пари Сен-Жермен", а также за сборную Англии. Особенно известен своими высокими навыками исполнения стандартов и штрафных ударов, а также умением отдавать точные пасы. В 2011 году был признан самым высокооплачиваемым футболистом мира, а в 2013-м закончил карьеру.

Помимо футбола он активно снимался и продолжает сниматься в рекламах, а также выпустил собственную парфюмерию и линию одежды.

После завершения спортивной карьеры Бекхэм проводит свободное время на своей мини-ферме, где есть куры и небольшая пасека. Также экс-футболист имеет много собак: три кокер-спаниэля разног окраса Олив, Сейдж и Фиги и собаку породы кокапу по кличке Симба. Он обожает проводить с ними время и заботиться о них.



Дэвид Бекхэм (фото: instagram.com/davidbeckham)