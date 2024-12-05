49-річна Могилевська показалася з синім волоссям. Такою її ще ніхто не бачив (відео)

Так, співачка записала відео з зірковим візажистом Єгором Андрюшиним. Він відомий як автор дуже сміливих образів й макіяжів. І для Могилевської він підібрав яскравий мейкап.

На початку Могилевська з'явилася у кадрі без макіяжу. 49-річна співачка може похизуватися гарною шкірою.

Могилевська без макіяжу (скріншот)

А потім співачка позувала з "мейком". Андрюшин зробив їй акцент на очі та підкреслив їх зеленими, червоними та жовтими тінями.

Але головна "родзинка" - перука. Мало хто міг уявити Могилевську з синім волоссям. І нині ж можна сказати, що співачка має незвичайний та дуже оригінальний вигляд з такою шевелюрою.

Могилевська та Андрюшин (скріншот)

До такого образу співачка підібрала синю сукню з глибоким декольте. Помітно, що Могилевській сподобався сміливий експеримент, адже в кадрі вона має впевнений вигляд.

Як реагує мережа

Відео зі співачкою приголомшило юзерів. У коментарях вони "засипали" Могилевську компліментами й написали: