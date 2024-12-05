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49-річна Могилевська показалася з синім волоссям. Такою її ще ніхто не бачив (відео)

Наталія Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Поліна Іваненко

Українська співачка Наталія Могилевська здивувала фанів. Зірка приміряла дуже сміливий образ й показалася з яскравим макіяжем та синім волоссям.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Могилевської.

Так, співачка записала відео з зірковим візажистом Єгором Андрюшиним. Він відомий як автор дуже сміливих образів й макіяжів. І для Могилевської він підібрав яскравий мейкап.

На початку Могилевська з'явилася у кадрі без макіяжу. 49-річна співачка може похизуватися гарною шкірою.

Могилевська без макіяжу (скріншот)

А потім співачка позувала з "мейком". Андрюшин зробив їй акцент на очі та  підкреслив їх зеленими, червоними та жовтими тінями. 

Але головна "родзинка" - перука. Мало хто міг уявити Могилевську з синім волоссям. І нині ж можна сказати, що співачка має незвичайний та дуже оригінальний вигляд з такою шевелюрою. 

Могилевська та Андрюшин (скріншот)

До такого образу співачка підібрала синю сукню з глибоким декольте. Помітно, що Могилевській сподобався сміливий експеримент, адже в кадрі вона має впевнений вигляд.

 

Як реагує мережа

Відео зі співачкою приголомшило юзерів. У коментарях вони "засипали" Могилевську компліментами й написали:

  • "Наче дві різні людини.  Просто магія"
  • "Справжня красуня! Що без макіяжу, що з макіяжем"
  • "Прикольно вийшло! Дуже креативненько"
  • "Наталочка, наша красуня!"
  • "Казково, магічно! Дуже яскраво! Супер!".
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