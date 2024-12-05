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49-летняя Могилевская показалась с синими волосами. Такой ее еще никто не видел (видео)

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Полина Иваненко

Украинская певица Наталья Могилевская удивила фанатов. Звезда примерила очень смелый образ и показалась с ярким макияжем и синими волосами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Могилевской.

Так, певица записала видео со звездным визажистом Егором Андрюшиным. Он известен как автор очень смелых образов и макияжей. И для Могилевской он подобрал яркий макияж.

В начале Могилевская появилась в кадре без макияжа. 49-летняя певица может похвастаться красивой кожей.

Могилевская без макияжа (скриншот)

А потом певица позировала с "мейком". Андрюшин сделал ей акцент на глаза и подчеркнул их зелеными, красными и желтыми тенями.

Но главная "изюминка" - парик. Мало кто мог представить Могилевскую с синими волосами. И сейчас можно сказать, что певица с такой шевелюрой выглядит необычно и очень оригинально.

Могилевская и Андрюшин (скриншот)

К такому образу певица подобрала синее платье с глубоким декольте. Примечательно, что Могилевской понравился смелый эксперимент, ведь в кадре она выглядит уверенно.

 

Как реагирует сеть

Видео с певицей ошеломило пользователей. В комментариях они "засыпали" Могилевскую комплиментами и написали:

  • "Наче дві різні людини.  Просто магія"
  • "Справжня красуня! Що без макіяжу, що з макіяжем"
  • "Прикольно вийшло! Дуже креативненько"
  • "Наталочка, наша красуня!"
  • "Казково, магічно! Дуже яскраво! Супер!".
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