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49 пар берц: у Києві зворушливо вшанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76

STYLERЖиття    14.06.2019 - 21:57
49 пар берц: у Києві зворушливо вшанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76
Катастрофа Іл-76 - у Києві вшанували пам'ять загиблих (фото: unian.net)

Крах літака Іл-76 стався 5 років тому неподалік від Луганська

У Києві вшанували пам'ять загиблих в катастрофі літака Іл-76. На Софійській площі вишикували 49 пар берців, які символізують пам'ять про 49 загиблих при катастрофі літака українських військових. Фото опублікував УНІАН.

49 пар берц: у Києві зворушливо вшанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76

Катастрофа Іл-76 - у Києві вшанували пам'ять загиблих (фото: unian.net)

З меморіальних свічок на площі також виклали цифру "49", люди несли квіти до місця вшанування пам'яті.

49 пар берц: у Києві зворушливо вшанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76

Катастрофа Іл-76 - у Києві вшанували пам'ять загиблих (фото: unian.net)

Нагадаємо, український літак Іл-76 летів на допомогу захисникам Луганського аеропорту. Його збили бойовики в 00:51 14 червня 2014 року з ПЗРК. До п'ятої річниці аварії авіасудна в районі села Красне стало відомо, що саме Кремль віддав наказ збити літак.

49 пар берц: у Києві зворушливо вшанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76

Катастрофа Іл-76 - у Києві вшанували пам'ять загиблих (фото: unian.net)

Користувачі мережі в коментарях приєдналися до скорботи про загиблих українських Героїв.

"Крута акція, зворушлива";

"Це біль..."

"Вічна пам'ять".

49 пар берц: у Києві зворушливо вшанували пам'ять загиблих у катастрофі Іл-76

Катастрофа Іл-76 - у Києві вшанували пам'ять загиблих (фото: facebook.com)

Раніше повідомлялося, що СБУ встановила причетність найманців так званої "приватної військової компанії Вагнера" до трагедії Іл-76 і штурму Луганського аеропорту.

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