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48-річна Єва Лонгорія демонструє підтягнуту фігуру в рожевому бікіні: фото без фільтрів

Єва Лонгорія показала підтягнуту фігуру в купальнику (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Юлія Любченко

Зірка телесеріалу "Відчайдушні домогосподарки Єва Лонгорія вразила шанувальників гарним станом своєї фігури у бікіні на одному з пляжів Іспанії.

РБК-Україна (проект Styler) вирішив показати, як розкішно 48-річна Єва Лонгорія виглядає у купальнику без жодних фільтрів.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: The Sun.

Єва Лонгорія похизувалась підтягнутим тілом у купальнику 

Єва Лонгорія популярна американська акторка, яка стала зіркою після зйомок серіалу "Відчайдушні домогосподарки" показала, як можна виглядати у 48 років. Жінка засвітилась на відвертих фото з пляжу у яскравому рожевому купальнику. 

Варто зазначити, що Лонгорія має чудову фігуру, оскільки її тіло виглядає доволі підтягнутим та струнким. На її животі навіть можна побачити прояви кубиків.

Єва Лонгорія на пляжу в Іспанії (фото: The Mega Agency)

Прихильники зірки підловили різні моменти з Євою на пляжі в Іспанії. Десь вона біжить, десь поправляє волосся виринаючи з води, а десь просто йде з пляшкою води. Але на кожній фотокартці видно, що Лонгорія має гарний вигляд та займається своїм тілом. 

Навіть без фільтрів та прикрас акторка виглядає доволі молодо, а це означає, що вона слідкує не лише за своїм тілом, а ще й за станом шкіри обличчя. Але прикриває очі сонцезахисними окулярами. 

Єва Лонгорія на пляжу в Іспанії (фото: The Mega Agency)

Відверті фото Єви Лонгорії

Лонгорія завжди мала гарну фігуру, особливо, це можна було помітити в той час, коли вона грала роль трохи інфантильної красуні Габрієль Соліс у "Відчайдушних домогосподарках", яка зводить чоловіків з розуму. 

Хоча й у житті Лонгорія також кружить голову більшості чоловіків, адже з кожним роком вона розквітає ще більше. А з цими змінами й набуває нової жіночої енергії, яка, звісно, підкорює серця чоловіків і змушує їх захоплюватися Євою, її красою, фігурою та акторською майстерністю.

Загалом акторка не соромиться показувати свої форми, адже час від часу Єва публікує відверті фото з відпочинку у своїй соціальній мережі Instagram, де гарно видно її фігуру, яку вона й досі тримає у тонусі.

Єва Лонгорія демонструє фото з відпочинку (фото: instagram.com/evalongoria)

Раніше ми розповідали про те, що Єва Лонгорія захопила мережу квітучим виглядом.

А також про як Кейт Міддлтон демонструє осінні тренди моди.

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