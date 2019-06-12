ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Легла под нож 105 раз: шокирующие фото 48-летней "Барби"

STYLERЖизнь    12.06.2019 - 20:00
Легла под нож 105 раз: шокирующие фото 48-летней "Барби"
Рэйчел Эванс (фото: instagram.com/rachel_evans_bikini)

Рэйчел Эванс намерена установить новый мировой рекорд

Жительница Лондона Рэйчел Эванс является в свои 48 лет старейшей в Великобритании "живой куклой Барби". Она уже перенесла 105-ю пластическую операцию и останавливаться все еще не планирует. Об этом информирует Daily Star.

В издании отмечается, что на этот раз она внесла новые правки в овал своего лица. Женщина намерена установить мировой рекорд по числу косметических операций и процедур до своего 50-летия.

 

Рэйчел Эванс (фото: instagram.com/rachel_evans_bikini)

Женщина потратила более 40 тысяч долларов за последние 13 лет на улучшение своей внешности. Она неоднократно корректировала и лицо, и фигуру. Последняя подтяжка лица обошлась ей практически в 640 долларов.

Цель таких перевоплощений довольно проста: Рэйчел намерена доказать, что в 50 лет есть все шансы выглядеть на 30.

Напомним, что 49-летняя Дженнифер Лопес покоряет сеть молодым внешним видом. За это артистку прозвали нестареющей Барби.

Мы писали, что "одесская Барби" поделилась секретами своей стройности. Валерия опубликовала свои лайфхаки о режиме питания и других нюансах в форме вопрос-ответ.

Была бы похожа на шарпея: Слава из НеАнгелов раскрыла детали своих пластических операций "Мечтала об этом": Вера Брежнева рассказала о перенесенной операции
Новости Украины операция
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь