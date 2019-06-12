Легла под нож 105 раз: шокирующие фото 48-летней "Барби"

Рэйчел Эванс (фото: instagram.com/rachel_evans_bikini)

Рэйчел Эванс намерена установить новый мировой рекорд

Жительница Лондона Рэйчел Эванс является в свои 48 лет старейшей в Великобритании "живой куклой Барби". Она уже перенесла 105-ю пластическую операцию и останавливаться все еще не планирует. Об этом информирует Daily Star.

В издании отмечается, что на этот раз она внесла новые правки в овал своего лица. Женщина намерена установить мировой рекорд по числу косметических операций и процедур до своего 50-летия.

Рэйчел Эванс (фото: instagram.com/rachel_evans_bikini)

Женщина потратила более 40 тысяч долларов за последние 13 лет на улучшение своей внешности. Она неоднократно корректировала и лицо, и фигуру. Последняя подтяжка лица обошлась ей практически в 640 долларов.

Цель таких перевоплощений довольно проста: Рэйчел намерена доказать, что в 50 лет есть все шансы выглядеть на 30.

Напомним, что 49-летняя Дженнифер Лопес покоряет сеть молодым внешним видом. За это артистку прозвали нестареющей Барби.

Мы писали, что "одесская Барби" поделилась секретами своей стройности. Валерия опубликовала свои лайфхаки о режиме питания и других нюансах в форме вопрос-ответ.