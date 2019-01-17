Кукольная талия: "одесская Барби" поделилась секретами своей стройности

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Девушка ответила на вопросы своих подписчиков

Украинская модель и бьюти-блогер Валерия Лукьянова, известная также как "одесская Барби", поделилась с поклонниками секретами своей точеной фигуры. Кукольная красотка, которая ранее дала советы, как эффективно войти в Новый год, отметила на своей странице в Instagram, что ей задают очень много вопросов относительно ее фигуры и интересуются, как можно так похудеть.

Валерия опубликовала свои лайфхаки о режиме питания и других нюансах в форме вопрос-ответ.

Во сколько у вас последний прием пищи?

У меня в 6 вечера. Это может быть звучит слегка "попсово", но это действительно работает. Когда я впервые решила перестроить свой график питания и последовать совету, который мне дала массажистка (когда я ходила на антицеллюлитный массаж). Мне сказали, что все проблемные места в течении месяца уйдут. И что вы думаете? Она оказалась права! С тех пор я не ем после 18.

Вы едите во второй половине дня сладкое? И что едите из сладостей?



Я ем только фрукты. И стараюсь не есть их во второй половине дня. Если ем, то по чуть-чуть и самые безвредные, это - яблоки, груши, апельсины, киви и грейпфруты. Так же можно есть папайю, дыню и клубнику. Магазинные сладости, конфеты и торты я не ем уже много лет.





Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Сколько у вас в день приемов пищи? Говорят, что есть надо три раза, но так ли это? Мне кажется, что врачи это преувеличивают.

Вы совершенно правы! Иногда вполне хватает 1-2 раз... А так, мы вообще по 2-3 дня может жить и без еды, перехватывая на ходу какие-то фрукты. Так наше тело самообновляется.

Как вы считаете, нужны ли витамины или все есть в сыроедном и веганском сбалансированном питании?

Я считаю, что нужны. Лично я пью витамины нутрилайт уже много лет. Замечаю, что они дают тонус и энергию.

Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

В обществе "нормальном" считается, что такие соусы как сметана, различные масла, в том числе жарка на масле - это нормально и даже полезно, а как считаете вы? И насчет хлеба, нужен ли он организму?

Я считаю, что масло попадает в организм и так. Его не надо лить отдельно. Я уже молчу про сметану. Я такого не ем!!! Хлебное и все мучное считаю крайне вредным. Дрожжи - это яд! Как впрочем и мука, любая.

На ужин что рекомендуете кушать?

Лично я люблю капустный салат с яблоком, сыром пармезан, болгарским перцем и чесноком! Против паразитов, как порция "дихлофоса" на ночь - идеальный вариант! Главное побольше чеснока)))))

А можно после 6 часов вечера пить? И что?



Я пью чай, кофе. Но только не соки, соки это у нас калории, вечером это ни к чему.





Фото: Валерия Лукьянова (instagram.com/valeria_lukyanova21)

Из спиртных напитков что-то можно пить? Если чуть-чуть? Например, бокал белого сухого вина?

Я считаю, что нет! Алкоголь это ЯД, он губит в любом количестве!!!! Все, кто пьет алкоголь, для меня крайне неосознанные люди.

Как часто надо делать разгрузочные дни?

Минимум 1 раз в неделю.



Как часто надо делать чистки и очищение от паразитов? Посоветуйте пожалуйста действенные методы.



Ну хотя бы раз в месяц... А так в качестве профилактики надо есть на ночь салаты с чесноком и все сырое. Этого они не любят.

Напомним, ранее "одесская Барби" восхитила сеть соблазнительными фото в купальнике.

Мы также писали о том, что популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос поделилась с поклонниками секретами своей стройной фигуры. На своей странице в Instagram артистка опубликовала новое фото и рассказала, какие продукты исключила из своего рациона.

Кстати, Злата Огневич назвала 5 продуктов, которые должны быть в рационе каждой женщины