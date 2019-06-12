Лягла під ніж 105 разів: шокуючі фото 48-річної "Барбі"

Рейчел Еванс (фото: instagram.com/rachel_evans_bikini)

Рейчел Еванс має намір встановити новий світовий рекорд

Мешканка Лондона Рейчел Еванс у свої 48 років значиться як найстаріша в Великобританії "жива лялька Барбі". Вона вже перенесла 105 пластичних операцій і зупинятися все ще не планує. Про це інформує Daily Star.

У виданні зазначається, що на цей раз вона внесла нові правки в овал обличчя. Жінка має намір встановити світовий рекорд за кількістю косметичних операцій і процедур до свого 50-річчя.

Рейчел Еванс (фото: instagram.com/rachel_evans_bikini)

Жінка витратила понад 40 тисяч доларів за останні 13 років на поліпшення своєї зовнішності. Вона неодноразово коректувала обличчя і фігуру. Остання підтяжка обличчя обійшлася їй практично у 640 доларів.

Мета таких перевтілень досить проста: Рейчел має намір довести, що у 50 років є всі шанси виглядати на 30.

Нагадаємо, що 49-річна Дженніфер Лопес підкорює мережу молодим зовнішнім виглядом. За це артистку прозвали нестаріючою Барбі.

Ми писали, що "одеська Барбі" поділилася секретами своєї стрункості. Валерія опублікувала лайфхаки про режим харчування та інші нюанси у формі питання-відповідь.