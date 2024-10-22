47-річна жінка схудла на 30 кг менше, ніж за рік, завдяки двом простим змінам

Як жінка схудла на 30 кілограмів

Коли двоє дітей Лорі Джеріші восени 2023 року пішли в коледж, вона вирішила, що настав час зосередитися на собі та своєму здоров’ї.

Протягом багатьох років вона не займалася спортом, її вага зросла до 95 кілограмів, а рівень фізичної підготовки катастрофічно впав. Вона не була задоволена тим, як виглядає та почувається.

Джеріша, якій зараз 47 років, пов’язала збільшення ваги та проблеми зі здоров’ям через неактивний спосіб життя. На початку своєї кар’єри медсестрою вона багато ходила пішки. Коли їй було 30 років, це змінилося.

Лорі почала більше ходити пішки (Скриншот)

Останні 12 років вона працювала вдома медсестрою в страховій компанії і постійно сиділа за комп'ютером.

Перше, що зробила жінка для схуднення - вона почала регулярно ходити пішки та скорегувала свій раціон.

Менш ніж за рік вона схудла на 30 кілограмів.

Саме покращення її фізичної форми найбільше вплинуло на її життя:

"Моя енергія зросла. Я можу піднятися сходами, не задихаючись, і нести кошики для білизни не проблема" - каже вона.

Показники її здоров'я також покращилися. Їй більше не потрібні ліки від артеріального тиску чи кислотного рефлюксу, а рівень холестерину значно знизився. За словами американки, тепер вона може купувати одяг у тих же магазинах, що її дочка.

Другий крок - це харчування. Оскільки її діти вже не харчувалися вдома, Джеріша більше не доїдала їхні залишки їжі.

Лорі схудла на 30 кілограмів (Скриншот)

Вони з чоловіком скоротили походи в ресторани і частіше їли вдома. Також замість майонезу, жінка почала додавати у страви грецький йогурт. Вона перейшла на збалансоване харчування, замість фаст-фуду та півфабрикатів.

Вони з чоловіком заздалегідь готують страви та смажать курку на грилі, щоб додавати її до салатів або готувати страви з цим продуктом.