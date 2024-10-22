RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

47-летняя женщина похудела на 30 кг меньше, чем за год, благодаря двум простым изменениям

47-летняя женщина лишилась 30 кг меньше, чем за год (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

47-летняя мать двоих детей весила в 2023 году 95 килограммов. Меньше чем через год, женщине удалось похудеть почти на 30 килограммов.

Как ей удалось это сделать, рассказывает РБК-Украина (проект styler) со ссылкой на Today.

Как женщина похудела на 30 кг

Когда двое детей Лори Джериши осенью 2023 года пошли в колледж, она решила, что пора сосредоточиться на себе и своем здоровье.

В течение многих лет она не занималась спортом, ее вес вырос до 95 килограммов, а уровень физической подготовки катастрофически упал. Она не была довольна тем, как выглядит и чувствует себя.

Джериша, которой сейчас 47 лет, связала увеличение веса и проблемы со здоровьем из-за неактивного образа жизни. В начале своей карьеры медсестрой она много ходила пешком. Когда ей было 30 лет, все изменилось.

Лори стала больше ходить пешком (Скриншот)

Последние 12 лет она работала дома медсестрой в страховой компании и постоянно сидела за компьютером.

Первое, что сделала женщина для похудения, она начала регулярно ходить пешком и скорректировала свой рацион.

Менее чем через год она похудела на 30 килограммов.

Именно улучшение ее физической формы больше всего повлияло на ее жизнь:

"Моя энергия выросла. Я могу подняться по лестнице, не задыхаясь, и нести корзины для белья не проблема" - говорит она.

Показатели ее здоровья тоже улучшились. Ей больше не нужно лекарство от артериального давления или кислотного рефлюкса, а уровень холестерина значительно снизился. По словам американки, теперь она может покупать одежду в тех же магазинах, что и ее дочь.

Второй шаг - это питание. Поскольку ее дети уже не питались дома, Джериша больше не доедала остатки еды.

Лори похудела на 30 килограммов (Скриншот)

Они с мужем сократили походы в рестораны и почаще ели дома. Также вместо майонеза женщина начала добавлять в блюда греческий йогурт. Она перешла на сбалансированное питание вместо фаст-фуда и полуфабрикатов.

Они с мужчиной предварительно готовят блюда и жарят курицу на гриле, чтобы добавлять ее в салаты или готовить блюда с этим продуктом.

Вам будет интересно прочесть, как женщина сбросила 40 кг в год, не ходя в "тренажерку".

Напомним, что персональный тренер рассказала, сколько времени нужно "держать диету", чтобы получить тело мечты.

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениеЗдоровая еда