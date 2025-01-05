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47-летняя Шакира блеснула фантастическими формами в обтягивающих леггинсах

Воскресенье 05 января 2025 16:43
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47-летняя Шакира блеснула фантастическими формами в обтягивающих леггинсах Певица Шакира (скриншот из видео)
Автор: Полина Иваненко

47-летняя певица Шакира ошарашила сеть новыми фото. И пока многие отдыхают от спорта на фоне Новогодних праздников, звезда уже может похвастаться результатами незаурядных тренировок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост из Instagram Шакиры.

Как сейчас выглядит Шакира

Так, певица, которая воспитывает двух сыновей, сейчас на пике славы. После громкого развода с футболистом Жераром Пике, который ей изменил, звезда начала записывать новые песни и быстро стала "мотиватором" для разведенных женщин, ведь на собственном примере показала, что даже после болезненного разрыва можно жить дальше.

Шакира уже много лет на сцене, она поддерживает формы и всегда поражала стройным животиком. А сейчас же артистка "подкачала" ягодицы, а потому может похвастаться еще и соблазнительными бедрами.

47-летняя Шакира блеснула фантастическими формами в обтягивающих леггинсах

Шакира поразила формами (фото: instagram.com/shakira)

На фото звезда позирует в спортзале. Для занятий она выбрала обтягивающие леггинсы, обычную футболку и кроссовки. Шакира игриво улыбалась на камеру и демонстрировала результаты тренировок.

47-летняя Шакира блеснула фантастическими формами в обтягивающих леггинсах

Фигура Шакиры (фото: instagram.com/shakira)

Новые фото поразили подписчиков Шакиры. Пост уже собрал более 1,6 миллиона лайков и немало комментариев. Восторженные фаны назвали формы Шакиры фантастическими. Также они пишут:

  • "Мне нравится, что Шакира сохраняет ту же естественную фигуру, которую дал ей Бог, сквозь времена"
  • "Эти бедра - это шедевр"
  • "Фантастическая, горжусь тобой"
  • "Всегда прекрасна, я обожаю вас и то, что вы делаете"
  • "Фигура моей мечты!".

К слову, недавно Дженнифер Лопес ошеломила фигурой в мини-бикини.

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