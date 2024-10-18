45-річну Олю Полякову показали без макіяжу. Відео розбурхало мережу

Співачка Оля Полякова приміряла новий образ, який для неї створив блогер-візажист Єгор Андрюшин. І заради сміливого експерименту зірку показали у кадрі до та після макіяжу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Андрюшин поділився в Instagram .

Який вигляд має Полякова без макіяжу

Так, візажист вирішив зробити співачці кардинально новий мейк-ап. І для того, аби трансформація була ще помітнішою, на початку відео Полякова позувала без макіяжу.

Полякова без фільтрів (скрнішот)

Помітно, що співачка може похизуватися гарною шкірою. 45-річна зірка стежить за своїм виглядом, а тому не соромиться позувати без косметики.

Полякова без макіяжу (скріншот)

Потім візажист та співачка показали фінальний результат. Полякова приміряла руду перуку, кольорові лінзи для очей та ефектний макіяж.

Новий образ Полякової (скріншот)

Сама артистка, судячи з того, як вона посміхалася на камеру, результатом дуже задоволена.

Як реагує мережа

Відео, на якому Полякову показали бех косметики та "фотошопу", розбурхало користувачів. У коментарях вони пишуть: