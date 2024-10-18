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45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть

Пятница 18 октября 2024 18:21
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45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Полина Иваненко

Певица Оля Полякова примерила новый образ, который для нее создал блогер-визажист Егор Андрюшин. И ради смелого эксперимента звезду показали в кадре до и после макияжа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Андрюшин поделился в Instagram.

Как выглядит Полякова без макияжа

Так, визажист решил сделать певице кардинально новый мейк-ап. И для того, чтобы трансформация была еще более заметной, в начале видео Полякова позировала без макияжа.

45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть

Полякова без фильтров (скрнишот)

Заметно, что певица может похвастаться красивой кожей. 45-летняя звезда следит за своей внешностью, а потому не стесняется позировать без косметики.

45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть

Полякова без макияжа (скриншот)

Затем визажист и певица показали финальный результат. Полякова примеряла рыжий парик, цветные линзы для глаз и эффектный макияж.

45-летнюю Олю Полякову показали без макияжа. Видео взбудоражило сеть

Новый образ Поляковой (скриншот)

Сама артистка, судя по тому, как она улыбалась камере, результатом очень довольна.

Как реагирует сеть

Видео, на котором Полякову показали бех косметики и "фотошопа", взбудоражило пользователей. В комментариях они пишут:

  • "Боже, яка шкіра"
  • "Оля настільки має красиву зовнішність, що з макіяжем чи без - вигляд в неї шикарний"
  • "Без макіяжу така гарнюня"
  • "Справжня бестія вийшла"
  • "Стан шкіри - ідеал. Без мейку теж супер"
  • "Оля завжди бомба! Природа нагородила + її особисті заслуги!"
  • "Та ви і без макіяжу красуня".

Напомним, ранее Оля Полякова честно рассказала о кризисе в браке.

Кроме того, недавно стало известно, что актрисе Екатерине Тишкевич едва не ампутировали руку.

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