45-річна Полякова показала на камеру фігуру "без фільтрів". Такого ніхто не очікував (фото)

45-річна співачка Оля Полякова показала, як змінилася її фігура. Зірка вразила фанів, адже мало хто міг уявити такі трансформації.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір, який Полякова вела на своїй сторінці в Instagram.
Співачка вирішила показати, як тренується, а тому запросила в ефір свого тренера. Для занять Полякова обрала чорні топ та легінси.
Фігура Полякової (скріншот)
Ба більше, зірка підняла той й показала наочні результати своїх тренувань. Виявилося, Полякова вже встигла "накачати" собі рельєфний прес.
Прес Полякової (скріншот)
"Сталеві кубики" мали ефектний вигляд. Але, зазначила співачка, заради такої фігури треба тренуватися й не лінуватися.
Полякова показала прес (скріншот)
Виявилося, що фани не очікували побачити співачку в такій формі. Вона не соромиться тіла в купальнику, але нині дуже вразила пресом, який їй вдалося "накачати".
У коментарях юзери пишуть:
До слова, нещодавно Полякова стала жертвою грабіжника.
Окрім цього, донька Полякової пояснила, чому не погодилася вийти заміж.