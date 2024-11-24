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45-річна Полякова показала на камеру фігуру "без фільтрів". Такого ніхто не очікував (фото)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Поліна Іваненко

45-річна співачка Оля Полякова показала, як змінилася її фігура. Зірка вразила фанів, адже мало хто міг уявити такі трансформації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ефір, який Полякова вела на своїй сторінці в Instagram.

Як зараз виглядає Оля Полякова

Співачка вирішила показати, як тренується, а тому запросила в ефір свого тренера. Для занять Полякова обрала чорні топ та легінси.

Фігура Полякової (скріншот)

Ба більше, зірка підняла той й показала наочні результати своїх тренувань. Виявилося, Полякова вже встигла "накачати" собі рельєфний прес.

Прес Полякової (скріншот)

"Сталеві кубики" мали ефектний вигляд. Але, зазначила співачка, заради такої фігури треба тренуватися й не лінуватися.

Полякова показала прес (скріншот)

Як реагує мережа

Виявилося, що фани не очікували побачити співачку в такій формі. Вона не соромиться тіла в купальнику, але нині дуже вразила пресом, який їй вдалося "накачати".

У коментарях юзери пишуть:

  • "Божечки, Оля, ви велика молодець! Респект, повага і подяка за гарний приклад"
  • "Ну прес дійсно крутий!"
  • "Супер!"
  • "Пишаюсь вами"
  • "Класний прес в Олі".
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