45-летняя Полякова показала на камеру фигуру "без фильтров". Такого никто не ожидал (фото)

Как сейчас выглядит Оля Полякова

Певица решила показать, как тренируется, а потому пригласила в эфир своего тренера. Для занятий Полякова выбрала черные топ и леггинсы.

Фигура Поляковой (скриншот)

Более того, звезда подняла тот и показала наглядные результаты своих тренировок. Оказалось, Полякова уже успела "накачать" себе рельефный пресс.

Пресс Поляковой (скриншот)

"Стальные кубики" выглядели эффектно. Но, отметила певица, ради такой фигуры нужно тренироваться и не лениться.

Полякова показала пресс (скриншот)

Как реагирует сеть

Оказалось, что фаны не ожидали увидеть певицу в такой форме.

В комментариях пользователи пишут: