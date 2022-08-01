На 42% снижает риск ранней смерти: врачи назвали самый полезный продукт

Так, последние исследования причисляют к факторам долголетия потребление рыбы.

Международное исследование, проведенное исследовательской группой Университета Вулвергемптона и учеными из Великобритании, Европы, Китая и США, выявило, что пожилые люди, которые потребляют больше рыбы, имеют большую продолжительность жизни.

Эксперимент показал, что люди, которые потребляли рыбу не реже двух раз в неделю, по сравнению с теми, кто никогда не ел ее в течение последних двух лет, снизили риск смертности на целых 42 процента.

"Такие блюда, как суши, содержат много полезных ингредиентов, которые способствуют здоровому старению, включая жирную рыбу, такую как тунец и лосось", - говорят исследователи.

Фото: Лосось очень полезен (pixabay)

Потребление рыбы связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и деменции

Дело в том, что жирная рыба содержит высокий уровень омега-3 жирных кислот, которые необходимы мозгу для поддержания нормальной когнитивной функции, а следовательно, для поддержания здорового старения.

Кроме того, омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровый метаболизм, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний по мере старения, отметил диетолог.

Рыба также является богатым источником антиоксидантов, в частности астаксантина, который придает лососю красный цвет. Это помогает защитить клетки от повреждения - и даже может уберечь от морщин

Лучшие сорта рыбы это:

лосось

сардины

скумбрия

сельдь

форель

Рекомендуется потреблять две порции такой рыбы в неделю, чтобы почувствовать пользу для здоровья.