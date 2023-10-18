42-річна Кім Кардашьян розповіла, що додає до крему для збереження молодості шкіри

Як Кім Кардашьян доглядає за шкірою обличчя

Зірка розповіла про те, як вона підтримує ідеальний вигляд своєї шкіри. Виявляється, що останніми роками Кардашьян навчилась правильно використовувати олію для обличчя. І після того, як Кім спробувала цей спосіб, вона переконана, що додавання невеликої кількості олії до зволожуючого крему - надає їй додаткового "сяючого" вигляду.

Кім Кардашьян розповіла про свій спосіб зберегти молодість (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Це новий спосіб догляду для мене, раніше мені подобалось бути з такою матовою шкірою, тому я ніколи не користувалася олією. Я використовую трохи олії, змішуючи її зволожуючим кремом. Після цього ти просто виглядаєш такою сяючою і здається, що волога утримується в шкірі надовго",- розповіла Кардашьян.

Вона також пояснила, що її стиль, який постійно змінюється, стосується її макіяжу та одягу і догляду за собою.

"Раніше я любила супер матовий макіяж і ніколи не думала, що мені сподобаються супер кремові продукти. Тепер я просто хочу виглядати сяючою та привабливою", - пояснила Кім.

Тож, виходить, що все геніальне, як завжди, дуже просте. Адже Кардашьян лише додає краплю олії у свій щоденний зволожуючий крем і отримує зволожену та сяючу шкіру.

Кім Кардашьян розповіла про свій спосіб зберегти молодість (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звісно, це далеко не єдиний секрет краси та молодості Кім Кардашьян, проте модель вирішила поділитися саме ним. А також жінка не користується дешевими та поганими доглядовими засобами, тому і результат, як то кажуть, на обличчя.

Нічого складного, але варто розуміти, що далеко не всім підійде спосіб Кім. А також потрібно враховувати, якими засобами користуєтеся ви та який тип шкіри маєте.