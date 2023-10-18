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42-річна Кім Кардашьян розповіла, що додає до крему для збереження молодості шкіри

Кім Кардашьян розповіла про свій спосіб зберегти молодість (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлія Любченко

Кім Кардашьян завжди була прикладом для жінок і молодих дівчат, оскільки її зовнішність вважається ідеалом. Тому, багатьох цікавить, як у свої 42 роки вона виглядає настільки гарно і молодо.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail розповідає про секретний спосіб відомої моделі Кім Кардашьян зберігати шкіру молодою і сяючою.

Як Кім Кардашьян доглядає за шкірою обличчя

Зірка розповіла про те, як вона підтримує ідеальний вигляд своєї шкіри. Виявляється,  що останніми роками Кардашьян навчилась правильно використовувати олію для обличчя. І після того, як Кім спробувала цей спосіб, вона переконана, що додавання невеликої кількості олії до зволожуючого крему - надає їй додаткового "сяючого" вигляду.

Кім Кардашьян розповіла про свій спосіб зберегти молодість (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Це новий спосіб догляду для мене, раніше мені подобалось бути з такою матовою шкірою, тому я ніколи не користувалася олією. Я використовую трохи олії, змішуючи її зволожуючим кремом. Після цього ти просто виглядаєш такою сяючою і здається, що волога утримується в шкірі надовго",- розповіла Кардашьян.

Вона також пояснила, що її стиль, який постійно змінюється, стосується її макіяжу та одягу і догляду за собою. 

"Раніше я любила супер матовий макіяж і ніколи не думала, що мені сподобаються супер кремові продукти. Тепер я просто хочу виглядати сяючою та привабливою", - пояснила Кім.

Тож, виходить, що все геніальне, як завжди, дуже просте. Адже Кардашьян лише додає краплю олії у свій щоденний зволожуючий крем і отримує зволожену та сяючу шкіру. 

Кім Кардашьян розповіла про свій спосіб зберегти молодість (фото: instagram.com/kimkardashian)

Звісно, це далеко не єдиний секрет краси та молодості Кім Кардашьян, проте модель вирішила поділитися саме ним. А також жінка не користується дешевими та поганими доглядовими засобами, тому і результат, як то кажуть, на обличчя.

Нічого складного, але варто розуміти, що далеко не всім підійде спосіб Кім. А також потрібно враховувати, якими засобами користуєтеся ви та який тип шкіри маєте.

Раніше ми розповідали про те, що Кім Кардаш'ян та Каньє Вест підтримали Україну.

А також писали про еліксир молодості.

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КрасотаКім Кардашян