42-летняя Ким Кардашьян рассказала, что добавляет в крем для сохранения молодости кожи

Как Ким Кардашьян ухаживает за кожей лица

Звезда рассказала о том, как она поддерживает идеальный вид кожи. Оказывается, в последние годы Кардашьян научилась правильно использовать масло для лица. И после того, как Ким попробовала этот способ, она убеждена, что добавление небольшого количества масла в увлажняющий крем - придает ему дополнительный "сияющий" вид.

Ким Кардашьян рассказала о своем способе сохранить молодость (фото: instagram.com/kimkardashian)

"Это новый способ ухода для меня, раньше мне нравилось быть с такой матовой кожей, поэтому я никогда не пользовалась маслом. Я использую немного масла, смешивая его увлажняющим кремом. После этого ты просто выглядишь такой сияющей и кажется, что влага удерживается в коже надолго ",- рассказала Кардашьян.

Она также объяснила, что ее постоянно меняющийся стиль касается ее макияжа и одежды и ухода за собой.

"Раньше я любила супер матовый макияж и никогда не думала, что мне понравятся супер кремовые продукты. Теперь я просто хочу выглядеть сияющей и привлекательной", - объяснила Ким.

Так что получается, что все гениальное, как всегда, очень просто. Кардашьян лишь добавляет каплю масла в свой ежедневный увлажняющий крем и получает увлажненную и сияющую кожу.

Ким Кардашьян рассказала о своем способе сохранить молодость (фото: instagram.com/kimkardashian)

Конечно, это далеко не единственный секрет красоты и молодости Ким Кардашьян, однако модель решила поделиться именно им. А также женщина не пользуется дешевыми и плохими уходовыми средствами, поэтому и результат, как говорится, на лицо.

Ничего сложного, но следует понимать, что далеко не всем подойдет способ Ким. А также, нужно учитывать, какими средствами вы пользуетесь и какой тип кожи имеете.