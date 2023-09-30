До 40 тисяч гривень. У кого з лікарів найвища зарплата в Україні: популярні вакансії

Від початку повномасштабної війни в Україні став помітним брак лікарів, хоча вакансій на сайтах з пошуку роботи достатньо. Крім того, за останній рік зросли й заробітні плати медиків.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу Work.ua розповідає, що змінилося на медичному ринку праці за останній рік.
Станом на серпень 2023 року в Україні найчастіше шукали таких фахівців:
Зауважимо, що за останній рік попит на провізорів зріс у 2,5 раза, на психологів, логопедів, асистентів стоматолога, медичних сестер - у два рази.
Цікаво, що на 14% вакансій готові взяти студентів, на 8% - людей з інвалідністю. 4% пропозицій роботи призначено для ветеранів, 3% - для пенсіонерів. 1% від усіх вакансій передбачає дистанційну роботу переважно для працівників медичних кол-центрів.
За даними аналітиків, середня заробітна плата в категорії "Медицина, фармацевтика" складає 17 500 гривень. Варто зауважити, що на початку повномасштабної війни середня зарплата в цій категорії зросла на 14%, тобто з 15 000 до 17 500 гривень
Найвищі доходи мають фахівці в цих областях:
А от найменшу зарплату медикам пропонують у Тернопільській області - 13 500 гривень.
Протягом січня 2022 до серпня 2023 року зарплати здебільшого зростали:
Окрім керівних посад, високий заробіток мають такі фахівці:
Статистика показує, що сьогодні у цій сфері вакансій більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Проте вони зосереджені в західних регіонах, адже кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.
Стосовно зарплати, то середній її рівень в медицині відповідає середній зарплаті на загальному ринку праці.
Порівняно з лютим 2022 року в Україні зріс попит на фахівців для роботи з ментальним здоров'ям. Та разом із тим під час пошуку персоналу роботодавці найчастіше зіштовхуються з відтоком кваліфікованих кадрів за кордон і переміщення працівників в межах України до безпечніших регіонів.
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