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До 40 тисяч гривень. У кого з лікарів найвища зарплата в Україні: популярні вакансії

Скільки в Україні заробляють лікарі (фото: УНІАН)
Автор: Юлія Гаюк

Від початку повномасштабної війни в Україні став помітним брак лікарів, хоча вакансій на сайтах з пошуку роботи достатньо. Крім того, за останній рік зросли й заробітні плати медиків.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на пресслужбу Work.ua розповідає, що змінилося на медичному ринку праці за останній рік.

Кого шукають найбільше

Станом на серпень 2023 року в Україні найчастіше шукали таких фахівців: 

  • медсестра - 1 075 вакансій
  • провізор - 930 вакансій
  • асистент стоматолога - 578 вакансій
  • медичний представник - 333 вакансій
  • лікар загальної практики - 278 вакансій
  • адміністратор - 267 вакансій
  • масажист - 262 вакансій
  • спеціаліст із лазерної епіляції - 214 вакансій
  • психолог - 184 вакансій
  • ветеринарний лікар - 153 вакансій

Зауважимо, що за останній рік попит на провізорів зріс у 2,5 раза, на психологів, логопедів, асистентів стоматолога, медичних сестер - у два рази.

Цікаво, що на 14% вакансій готові взяти студентів, на 8% - людей з інвалідністю. 4% пропозицій роботи призначено для ветеранів, 3% - для пенсіонерів. 1% від усіх вакансій передбачає дистанційну роботу переважно для працівників медичних кол-центрів.

Як зросли зарплати лікарів

За даними аналітиків, середня заробітна плата в категорії "Медицина, фармацевтика" складає 17 500 гривень. Варто зауважити, що на початку повномасштабної війни середня зарплата в цій категорії зросла на 14%, тобто з 15 000 до 17 500 гривень

Найвищі доходи мають фахівці в цих областях:

  • Херсонській - 23 375 гривень
  • Київській та Кіровоградській - по 20 000 гривень
  • Черкаській та Донецькій - по 18 000 гривень 

А от найменшу зарплату медикам пропонують у Тернопільській області - 13 500 гривень.

Протягом січня 2022 до серпня 2023 року зарплати здебільшого зростали:

  • на 67% (з 12 000 до 20 000 гривень) - офтальмохірург
  • на 67% (з 15 000 до 25 000 гривень) - хірург
  • на 60% (з 12 520 до 20 000 гривень) - хімік
  • на 58% (з 12 500 до 19 750 гривень) - реабілітолог
  • на 50% (з 10 000 до 15 000 гривень) - психолог
  • на 38% (з 14 500 до 20 000 гривень) - анестезіолог
  • на 33% (з 15 000 до 20 000 гривень) - ветеринарний лікар
  • на 33% (з 15 000 до 20 000 гривень) - масажист
  • на 29% (з 14 000 до 18 000 гривень) - провізор
  • на 26% (з 17 000 до 21 500 гривень) - завідувач аптеки
  • на 25% (з 14 500 до 18 150 гривень) - лікар-координатор
  • на 24% (з 12 500 до 15 500 гривень) - лаборант
  • на 23% (з 11 000 до 13 500 гривень) - логопед

Хто отримує найвищі зарплати в медицині

Окрім керівних посад, високий заробіток мають такі фахівці:

  • 41 250 гривень - ендодонтист
  • 35 000 гривень - хімік-технолог
  • 25 000 гривень - зубний технік, медичний представник, хірург
  • 23 500 гривень - психіатр
  • 22 500 гривень - біолог, лікар загальної практики, лікар УЗД, подолог
  • 22 000 гривень - спеціаліст із лазерної епіляції
  • 21 500 гривень - завідувач аптеки
  • 20 000 гривень - анестезіолог, ветеринарний лікар, гінеколог, гірудотерапевт, кардіолог, масажист, офтальмохірург, педіатр, сімейний лікар

Чого чекати у медицині надалі

Статистика показує, що сьогодні у цій сфері вакансій більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Проте вони зосереджені в західних регіонах, адже кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.

Стосовно зарплати, то середній її рівень в медицині відповідає середній зарплаті на загальному ринку праці.

Порівняно з лютим 2022 року в Україні зріс попит на фахівців для роботи з ментальним здоров'ям. Та разом із тим під час пошуку персоналу роботодавці найчастіше зіштовхуються з відтоком кваліфікованих кадрів за кордон і переміщення працівників в межах України до безпечніших регіонів.

Раніше ми розповідали, скільки можуть заробляти українські вчителі в Польщі.

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