До 40 тисяч гривень. У кого з лікарів найвища зарплата в Україні: популярні вакансії

Кого шукають найбільше

Станом на серпень 2023 року в Україні найчастіше шукали таких фахівців:

медсестра - 1 075 вакансій

провізор - 930 вакансій

асистент стоматолога - 578 вакансій

медичний представник - 333 вакансій

лікар загальної практики - 278 вакансій

адміністратор - 267 вакансій

масажист - 262 вакансій

спеціаліст із лазерної епіляції - 214 вакансій

психолог - 184 вакансій

ветеринарний лікар - 153 вакансій

Зауважимо, що за останній рік попит на провізорів зріс у 2,5 раза, на психологів, логопедів, асистентів стоматолога, медичних сестер - у два рази.

Цікаво, що на 14% вакансій готові взяти студентів, на 8% - людей з інвалідністю. 4% пропозицій роботи призначено для ветеранів, 3% - для пенсіонерів. 1% від усіх вакансій передбачає дистанційну роботу переважно для працівників медичних кол-центрів.

Як зросли зарплати лікарів

За даними аналітиків, середня заробітна плата в категорії "Медицина, фармацевтика" складає 17 500 гривень. Варто зауважити, що на початку повномасштабної війни середня зарплата в цій категорії зросла на 14%, тобто з 15 000 до 17 500 гривень

Найвищі доходи мають фахівці в цих областях:

Херсонській - 23 375 гривень

Київській та Кіровоградській - по 20 000 гривень

Черкаській та Донецькій - по 18 000 гривень

А от найменшу зарплату медикам пропонують у Тернопільській області - 13 500 гривень.

Протягом січня 2022 до серпня 2023 року зарплати здебільшого зростали:

на 67% (з 12 000 до 20 000 гривень) - офтальмохірург

на 67% (з 15 000 до 25 000 гривень) - хірург

на 60% (з 12 520 до 20 000 гривень) - хімік

на 58% (з 12 500 до 19 750 гривень) - реабілітолог

на 50% (з 10 000 до 15 000 гривень) - психолог

на 38% (з 14 500 до 20 000 гривень) - анестезіолог

на 33% (з 15 000 до 20 000 гривень) - ветеринарний лікар

на 33% (з 15 000 до 20 000 гривень) - масажист

на 29% (з 14 000 до 18 000 гривень) - провізор

на 26% (з 17 000 до 21 500 гривень) - завідувач аптеки

на 25% (з 14 500 до 18 150 гривень) - лікар-координатор

на 24% (з 12 500 до 15 500 гривень) - лаборант

на 23% (з 11 000 до 13 500 гривень) - логопед

Хто отримує найвищі зарплати в медицині

Окрім керівних посад, високий заробіток мають такі фахівці:

41 250 гривень - ендодонтист

35 000 гривень - хімік-технолог

25 000 гривень - зубний технік, медичний представник, хірург

23 500 гривень - психіатр

22 500 гривень - біолог, лікар загальної практики, лікар УЗД, подолог

22 000 гривень - спеціаліст із лазерної епіляції

21 500 гривень - завідувач аптеки

20 000 гривень - анестезіолог, ветеринарний лікар, гінеколог, гірудотерапевт, кардіолог, масажист, офтальмохірург, педіатр, сімейний лікар

Чого чекати у медицині надалі

Статистика показує, що сьогодні у цій сфері вакансій більше, ніж було до повномасштабного вторгнення. Проте вони зосереджені в західних регіонах, адже кількість пропозицій роботи в прифронтових регіонах ще не досягла довоєнного рівня.

Стосовно зарплати, то середній її рівень в медицині відповідає середній зарплаті на загальному ринку праці.

Порівняно з лютим 2022 року в Україні зріс попит на фахівців для роботи з ментальним здоров'ям. Та разом із тим під час пошуку персоналу роботодавці найчастіше зіштовхуються з відтоком кваліфікованих кадрів за кордон і переміщення працівників в межах України до безпечніших регіонів.