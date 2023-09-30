До 40 тысяч гривен. У кого из врачей самая высокая зарплата в Украине: популярные вакансии

С начала полномасштабной войны в Украине стала заметна нехватка врачей, хотя вакансий на сайтах по поиску работы достаточно. Кроме того, за последний год выросли и заработные платы медиков.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Work.ua рассказывает, что изменилось на медицинском рынке труда за последний год.
По состоянию на август 2023 года в Украине чаще всего искали таких специалистов:
Заметим, что за последний год спрос на провизоров вырос в 2,5 раза, психологов, логопедов, ассистентов стоматолога, медицинских сестер - в два раза.
Интересно, что на 14% вакансий готовы взять студентов, на 8% - людей с инвалидностью. 4% предложений работы предназначены для ветеранов, 3% - для пенсионеров. 1% всех вакансий предусматривает дистанционную работу преимущественно для работников медицинских колл-центров.
По данным аналитиков, средняя заработная плата в категории "Медицина, фармацевтика" составляет 17 500 гривен. Следует отметить, что в начале полномасштабной войны средняя зарплата в этой категории выросла на 14%, то есть с 15 000 до 17 500 гривен.
Самые высокие доходы у специалистов в этих областях:
А вот самую маленькую зарплату медикам предлагают в Тернопольской области - 13 500 гривен.
В течение января 2022 по август 2023 года зарплаты в основном росли:
Кроме руководящих должностей, высокий заработок имеют следующие специалисты:
Статистика показывает, что сегодня в этой сфере вакансий больше, чем было до полномасштабного вторжения. Однако они сосредоточены в западных регионах, ведь количество предложений работы в прифронтовых регионах еще не достигло довоенного уровня.
Что касается зарплаты, то ее средний уровень в медицине соответствует средней зарплате на общем рынке труда.
По сравнению с февралем 2022 года в Украине вырос спрос на специалистов по работе с ментальным здоровьем. Но вместе с тем при поиске персонала работодатели чаще всего сталкиваются с оттоком квалифицированных кадров за границу и перемещения работников в пределах Украины в более безопасные регионы.
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