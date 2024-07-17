40-річна Осадча засвітила фігуру та показала, як рятується від спеки (відео)

Осадча показала фігуру

На ролику, який дружина Юрія Горбунова виклала у блозі, вона постала у чорному роздільному купальнику. Волосся зірка зібрала у пучок на потилиці.

Ведуча програми "Світське життя" стояла босоніж та поливала себе водою зі шланги. З її обличчя не сходить посмішка, а на тлі у цей момент лунає динамічна пісня.

"Hoot mood (англ. Гарячий настрій)", - підписала відео українська селебриті.

Реакція мережі

Підписники не стали зволікати з реакцією на "спекотний" контент та залишили для Катерини чимало компліментів.

"Ну це просто вогонь!"

"І так треба цілий день з цим поливочним шлангом ходити"

"Найкраще рішення нашого сьогодні"

"Супер, що є подвір'я і світло для води... Цінуєш, коли залишаєшся без".

Знаменитість поділилася свіжим контентом (Фото: instagram.com/kosadcha)

Що відомо про Катерину Осадчу та її особисте життя

40-річна зірка найбільше відома глядачам як ведуча "Світського життя", яке у період повномасштабної війни перестало виходити на екрани.

Натомість після початку російської військової агресії у лютому 2022 року разом з командою волонтерів Осадча створила проєкт "Пошук зниклих", який лише за квітень 2022 року допоміг знайти понад 1500 людей.

У своєму блозі в соцмережах зірка активно говорить про повномасштабну війну і час від часу радує особистим контентом з повсякденного життя.

У 2017 році ведуча вийшла заміж за свого колегу - актора та ведучого Юрія Горбунова. У шлюбі у пари народилося двоє синів: Іван та Данило.

Осадча у шлюбі з Юрієм Горбуновим, вона - багатодітна мама (Фото: instagram.com/kosadcha)

Від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком знаменитість має сина Іллю. Хлопець, як відомо, живе та здобуває освіту за кордоном.