40-річна Осадча засвітила фігуру та показала, як рятується від спеки (відео)
Українська телеведуча Катерина Осадча здивувала підписників літнім контентом. Вона опублікувала ролик, де похвалилася фігурою та показала свій рятівний спосіб від спеки.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.
Осадча показала фігуру
На ролику, який дружина Юрія Горбунова виклала у блозі, вона постала у чорному роздільному купальнику. Волосся зірка зібрала у пучок на потилиці.
Ведуча програми "Світське життя" стояла босоніж та поливала себе водою зі шланги. З її обличчя не сходить посмішка, а на тлі у цей момент лунає динамічна пісня.
"Hoot mood (англ. Гарячий настрій)", - підписала відео українська селебриті.
Реакція мережі
Підписники не стали зволікати з реакцією на "спекотний" контент та залишили для Катерини чимало компліментів.
- "Ну це просто вогонь!"
- "І так треба цілий день з цим поливочним шлангом ходити"
- "Найкраще рішення нашого сьогодні"
- "Супер, що є подвір'я і світло для води... Цінуєш, коли залишаєшся без".
Знаменитість поділилася свіжим контентом (Фото: instagram.com/kosadcha)
Що відомо про Катерину Осадчу та її особисте життя
40-річна зірка найбільше відома глядачам як ведуча "Світського життя", яке у період повномасштабної війни перестало виходити на екрани.
Натомість після початку російської військової агресії у лютому 2022 року разом з командою волонтерів Осадча створила проєкт "Пошук зниклих", який лише за квітень 2022 року допоміг знайти понад 1500 людей.
У своєму блозі в соцмережах зірка активно говорить про повномасштабну війну і час від часу радує особистим контентом з повсякденного життя.
У 2017 році ведуча вийшла заміж за свого колегу - актора та ведучого Юрія Горбунова. У шлюбі у пари народилося двоє синів: Іван та Данило.
Осадча у шлюбі з Юрієм Горбуновим, вона - багатодітна мама (Фото: instagram.com/kosadcha)
Від першого шлюбу з бізнесменом Олегом Поліщуком знаменитість має сина Іллю. Хлопець, як відомо, живе та здобуває освіту за кордоном.
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