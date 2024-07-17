40-летняя Осадчая засветила фигуру и показала, как спасается от жары (видео)
Украинская телеведущая Екатерина Осадчая удивила подписчиков летним контентом. Она опубликовала ролик, где похвасталась фигурой и показала свой спасительный способ от жары.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Осадчая показала фигуру
На ролике, который жена Юрия Горбунова выложила в блоге, она предстала в черном раздельном купальнике. Волосы звезда собрала в пучок на затылке.
Ведущая программы "Світське життя" стояла босиком и поливала себя водой из шланги. С ее лица не сходила улыбка, а на фоне в этот момент играла динамичная песня.
"Hoot mood (англ. Горячее настроение)", - подписала видео украинская селебрити.
Реакция сети
Подписчики не стали откладывать реакцию на "жаркий" контент и оставили для Екатерины немало комплиментов.
- "Ну это просто огонь!"
- "И так надо целый день с этим поливочным шлангом ходить"
- "Лучшее решение нашего сегодня"
- "Супер, что есть двор и свет для воды... Ценишь, когда остаешься без".
Знаменитость поделилась свежим контентом (Фото: instagram.com/kosadcha)
Что известно о Екатерине Осадчей и ее личной жизни
40-летняя звезда наиболее известна зрителям как ведущая "Світського життя", которое в период полномасштабной войны перестало выходить на экраны.
После начала российской военной агрессии в феврале 2022 года вместе с командой волонтеров Осадча создала проект "Пошук зниклих", который только за апрель 2022 помог найти более 1500 человек.
В своем блоге в соцсетях звезда активно говорит о полномасштабной войне и время от времени делится личным контентом из повседневной жизни.
В 2017 году ведущая вышла замуж за своего коллегу - актера и ведущего Юрия Горбунова. В браке у пары родилось два сына: Иван и Даниил.
Осадчая в браке с Юрием Горбуновым, она - многодетная мама (Фото: instagram.com/kosadcha)
От первого брака с бизнесменом Олегом Полищуком у знаменитости есть сын Илья. Парень, как известно, живет и получает образование за границей.
Тем времеем Шаманская высказалась об экс-муже Ханумаке после его выезда за границу.
Также мы писали о том, что Волошина внесли в базу "Миротворец", и блогер уже отреагировал.