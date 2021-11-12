40-летняя Пэрис Хилтон впервые вышла замуж: фото со сказочной свадьбы

Что известно о свадьбе

Торжество прошло в поместье Бель-Эйр, которое принадлежит покойному дедушке светской львицы. По словам инсайдера E!News, свадебное платье Пэрис выбрала поздно вечером накануне события. Гости будут гулять на свадьбе три дня и три ночи.

Подружки невесты были одеты в розовые платья от бренда Alice+Olivia. Более того, на свадьбу Пэрис Хилтон и Картера Реум пригласили голливудских звезд – Эмму Робертс, Эшли Бенсон, Биби Рекса и других.

Вот так выглядит поместье Бэль -Эйр , где проходит свадьба

А вот так выглядит Пэрис Хилтон в свадебном платье.

Пэрис Хилтон вышла замуж (фото: instagram.com/parishilton)

Что известно об избраннике Пэрис Хилтон

Пэрис и Картер объявили о своей помолвке в феврале 2021 года. А встречаться они начали в 2019 году.

Картер Реум является выпускником Колумбийского университета, где он получил бакалаврскую степень по экономике и бизнесу в 2003 году. Сейчас он занимается венчурными инвестициями через свою компанию Messier 13 (или просто M13) - она оказывает финансовую и экспертную поддержку перспективным командам. В портфолио M13 указаны SpaceX, Pinterest, Snapchat, а еще обувной бренд Rothy's, который некогда носила Меган Маркл. Также Реум является большим поклонником и держателем акций Tesla.

Предложение Пэрис он сделал в очень романтическом стиле - стал на колено в беседке, которая была украшена цветами. До этого несколько мужчин добивались сердца светской львицы, но она никому не отвечала согласием.

Кстати, Пэрис хочет детей. Она мечтает о близнецах. Она готовится к процедуре ЭКО, о чем неоднократно говорила в прессе.

Пэрис Хилтон и ее избранник Картер Реум (фото: spletnik.ru)