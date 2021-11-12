40-річна Періс Хілтон вперше вийшла заміж: фото з казкового весілля

Що відомо про весілля

Урочистість пройшла в маєтку Бель-Ейр, яке належить покійному дідусеві світської левиці. За словами інсайдера E!News, весільну сукню Періс вибрала пізно ввечері напередодні події. Гості будуть гуляти на весіллі три дні й три ночі.

Подружки нареченої були одягнені в рожеві сукні від бренду Alice + Olivia. Більш того, на весілля Періс Хілтон і Картера Реум запросили голлівудських зірок – Емму Робертс, Ешлі Бенсон, Бібі Рекса та інших.

Ось так виглядає маєток Бель-Ейр, де проходить весілля

А ось так виглядає Періс Хілтон у весільній сукні.

Періс Хілтон вийшла заміж (фото: instagram.com/parishilton)

Що відомо про обранця Періс Хілтон

Періс і Картер оголосили про свої заручини в лютому 2021 року. А зустрічатися вони почали у 2019 році.

Картер Реум є випускником Колумбійського університету, де він отримав бакалаврський ступінь з економіки та бізнесу у 2003 році. Зараз він займається венчурними інвестиціями через свою компанію Messier 13 (або просто M13) - вона надає фінансову та експертну підтримку перспективним командам. У портфоліо M13 вказані SpaceX, Pinterest, Snapchat, а ще взуттєвий бренд Rothy's, який колись носила Меган Маркл. Також Реум є великим шанувальником і власником акцій Tesla.

Пропозицію Періс він зробив в дуже романтичному стилі - став на коліно в альтанці, яка була прикрашена квітами. До цього кілька чоловіків домагалися серця світської левиці, але вона нікому не відповідала згодою.

До речі, Періс хоче дітей. Вона мріє про близнюків. Вона готується до процедури ЕКО, про що неодноразово говорила в пресі.

Періс Хілтон і її обранець Картер Реум (фото: spletnik.ru)