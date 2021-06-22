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40-летний Притула раскрыл секрет молодости. Рецепт очень прост

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 12:32
40-летний Притула раскрыл секрет молодости. Рецепт очень прост Фото: Сергей Притула празднует день рождения (facebook.com/serhiyprytula)
Автор: Дмитрий Войналович

Сергей Притула 22 июня празднует день рождения. Ему исполняется 40 лет.

По случаю праздника ведущий "Нового канала" рассказал в интервью о секрете молодости, а также поделился планами на будущее.

Секрет молодости

Возможно, из-за занятий спортом, или же гены сказываются. Или, например, потому, что я хорошо ем и хожу в шапке. Но, пожалуй, самое важное, что пытаюсь выкристаллизовывать вокруг себя позитив. И тут даже не об окружении.

Сейчас повсюду очень много агрессии, перепалок, хейта между людьми, а я стараюсь гиперболизировать все хорошее, что происходит, или же инициировать его. Меня очень радует, что это находит отклик у людей. Думаю, положительные эмоции позволяют оставаться, условно говоря, молодым. Не знаю, как снаружи, но по крайней мере внутри.

40-летний Притула раскрыл секрет молодости. Рецепт очень прост

Фото: Сергей Притула празднует день рождения (instagram.com/siriy_ua)

Последний год у меня Patreon №1 в Украине. Каждый месяц люди донатят средства, которыми я потом с большим удовольствием помогаю детским домам, реабилитационным центрам, общественным организациям, занимающимся чем-то достойным в этой жизни. Очень круто, когда ты являешься посредником между желанием людей помочь и финальным результатом.

40-летний Притула раскрыл секрет молодости. Рецепт очень прост

Фото: Сергей Притула празднует день рождения (instagram.com/siriy_ua)

О планах на будущее

Ближайшее десятилетие я буду заниматься политической деятельностью, а дальше - увидим. Надеюсь, что где-то далеко на пенсии смогу больше времени уделять времяпрепровождению с внуками, вместо того, чтобы заниматься чем-то таким, что отнимает столько времени, как сейчас.

40-летний Притула раскрыл секрет молодости. Рецепт очень прост

Фото: Сергей Притула празднует день рождения (instagram.com/siriy_ua)

Раньше Притула растрогал воспоминаниями об отце и показал уникальные фото.

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Сергей Притула
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