40-річний Притула розкрив секрет молодості. Рецепт дуже простий

Про секрет молодості

Можливо, через заняття спортом, або ж гени даються взнаки. Чи, наприклад, тому, що я добре їм і ходжу в шапці . Але, мабуть, найважливіше, що намагаюся викристалізовувати навколо себе позитив. І тут навіть не про оточення.

Зараз всюди дуже багато агресії, перепалок, хейту між людьми, а я намагаюся гіперболізувати все добре, що відбувається, або ж ініціювати його. Мене дуже тішить, що це знаходить відгук у людей. Думаю, позитивні емоції дозволяють залишатись, умовно кажучи, молодим. Не знаю, як зовні, але принаймні всередині.

Фото: Сергій Притула святкує день народження (instagram.com/siriy_ua)

Останній рік у мене Patreon №1 в Україні. Щомісяця люди донатять кошти, якими я потім з великим задоволенням допомагаю дитячим будинкам, реабілітаційним центрам, громадським організаціям, що займаються чимось гідним у цьому житті. Дуже круто, коли ти є посередником між бажанням людей допомогти і фінальним результатом.

Фото: Сергій Притула святкує день народження (instagram.com/siriy_ua)

Про плани на майбутнє

Найближче десятиліття я буду займатися політичною діяльністю, а далі - побачимо. Сподіваюся, що десь далеко на пенсії зможу більше часу приділяти бавленню з онуками, аніж займатись чимось таким, що забирає стільки часу, як зараз.

Фото: Сергій Притула святкує день народження (instagram.com/siriy_ua)