40 лет стажа, а пенсия маленькая: украинцам подробно рассказали об индексации

Пенсии в Украине будут увеличены после индексации в мае, но миллионы украинцев останутся либо вообще без доплат, либо им доплатят копейки. Многие из них задаются вопросом, почему отработав на благо государства по 40-50 лет они вынуждены сводить концы с концами на чуть больше двух тысяч гривен в месяц.

Ответ прост: основную роль при расчете пенсии играет не стаж, а зарплата, которую вы получали на протяжении своей трудовой деятельности. А коэффициент этого стажа в Украине снизили с 1,5% до 1%.

Пенсии украинцам рассчитывают по формуле: средняя зарплата в Украине за последние три года (цифру дает ПФУ) умножают на соотношение своей зарплаты к средней, потом умножают на стаж в годах и еще раз умножают на тот самый коэффициент (1%).

При этом многие пенсионеры, получавшие низкую зарплату, при такой формуле не дотягивают даже до "минималки" 1638 грн (на данный момент). Тогда эту разницу, к примеру 200-300 гривен, государство "дарит" пенсионеру. Когда же дело доходит до ежегодной индексации, эту самую надбавку плюсуют не к 1638 гривнам, а к вашей пенсии, рассчитанной по формуле. Вот и выходит, что кто-то каждый год пытается дотянуть до "минималки", а кому-то добавляют 5-10 грн.

Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова ответила на волнующие многих вопросы, подтвердив, что, да, в Украине главной является зарплата, а не 40-летний стаж. При этом у каждого пенсионера свой индивидуальный результат, пишут местные СМИ.

"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - ответила специалист из ПФУ пенсионерке, которая пожаловалась на пенсию в 2027 гривен при 42 годах стажа.

Ранее мы писали, какую пенсию и когда получат украинцы в мае.