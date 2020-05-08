40 років стажу, а пенсія маленька: українцям детально розповіли про індексацію

Пенсії в Україні будуть збільшені після індексації у травні, але мільйони українців залишаться взагалі без доплат, або їм доплатять копійки. Багато хто з них задається питанням, чому відпрацювавши на благо держави по 40-50 років вони змушені зводити кінці з кінцями на трохи більш як дві тисячі гривень на місяць.

Відповідь проста: основну роль при розрахунку пенсії грає не стаж, а зарплата, яку ви отримували протягом своєї трудової діяльності. А коефіцієнт цього стажу в Україні знизили з 1,5% до 1%.

Пенсії українцям розраховують за формулою: середня зарплата в Україні за останні три роки (цифру дає ПФУ) множать на співвідношення своєї зарплати до середньої, потім множать на стаж у роках і ще раз множать на той самий коефіцієнт (1%).

При цьому багато пенсіонерів, які одержували низьку зарплату, при такій формулі не дотягують навіть до "мінімалки" 1638 грн (на цей час). Тоді цю різницю, наприклад 200-300 гривень, держава "дарує" пенсіонерові. Коли ж справа доходить до щорічної індексації, цю саму надбавку плюсують не до 1638 гривень, а до вашої пенсії, розрахованої за формулою. Ось і виходить, що хтось щороку намагається дотягнути до "мінімалки", а комусь додають 5-10 грн.

Начальник головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області Олена Сичугова відповіла на питання, що хвилюють багатьох, підтвердивши, що в Україні головною є зарплата, а не 40-річний стаж. При цьому у кожного пенсіонера свій індивідуальний результат, пишуть місцеві ЗМІ.

"Розмір пенсії в першу чергу залежить від розміру заробітної плати, на підставі якої її рахували, а в меншій мірі - від стажу. Тобто при великому стажі і одночасно низькій заробітній платі пенсія апріорі не буде високою", - відповіла спеціаліст з ПФУ пенсіонерці, яка поскаржилася на пенсію 2027 гривень за 42 роки стажу.

Раніше ми писали, яку пенсію і коли отримають українці в травні.