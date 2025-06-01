4 "золотых" правила полива огорода: все растения будут расти вдвое быстрее
Полив огорода влияет на рост, здоровье и урожайность ваших растений. Чтобы ваши грядки радовали глаз и давали щедрые плоды, стоит придерживаться нескольких простых, но важных правил.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие правила полива помогут обеспечить корневую систему достаточным количеством влаги, избежать потерь питательных веществ и сохранить структуру почвы.
Поливайте только утром или вечером
Многие недооценивают значение правильного режима полива, а между тем мелкие ошибки могут привести к ожогам, загниванию или задержке развития. Поливать в жаркое время дня - одна из самых распространенных ошибок.
Влага мгновенно испаряется, не успев проникнуть вглубь почвы. Кроме того, капли воды на листьях под солнцем работают как линзы и могут вызвать ожоги.
Лучшее время для полива - рано утром до восхода солнца или вечером после захода. Тогда вода попадает именно к корням и не вредит надземным частям растения.
Избегайте попадания воды на листья
Даже во время утреннего полива важно стараться не мочить листья. Избыточная влага создает риск развития грибковых заболеваний и вредит здоровью растений. Особенно это касается томатов, огурцов и перца, которые чувствительны к влаге на листьях.
Поливайте аккуратно - без нажима, направляя воду ближе к почве. Можно использовать капельную систему или обычную лейку с узким носиком.
Чтобы получить хороший урожай, надо поливать огород правильно (фото: Freepik.com)
Создайте канавки между рядами
Чтобы вода не стекала к стволу и не вызывала загнивания, делайте поливные канавки между грядками. Такой способ позволяет влаге равномерно распределяться в зоне корней без ущерба для основного стебля.
Это также снижает риск эрозии почвы и предотвращает застой воды. Канавки следует делать небольшими, глубиной до 5 см, и обновлять их время от времени. Это простой, но эффективный прием для ухода за овощами и цветами.
Не забывайте о рыхлении после полива
После полива почва часто покрывается твердой коркой, которая мешает доступу воздуха к корням. На следующий день после полива обязательно разрыхлите землю - это будет способствовать здоровому дыханию растений.
Рыхление также помогает сохранить влагу в почве дольше и предупреждает развитие сорняков. Лучше всего использовать легкие грабли или тяпку, действуя осторожно, чтобы не повредить корни. Эта простая процедура сделает полив еще более эффективным.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Gardeners Path, Southern Living, DIY Joy.