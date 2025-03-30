4 знаки Зодіаку "нарвуться" на проблеми, а ще 4 - злетять вище неба. Все змінить Меркурій в Рибах

Вже 30 березня Меркурій опиниться в Рибах, де перебуватиме до 16 квітня. І цей період стане особливим.
Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, яким знакам Зодіаку пощастить найбільше.
"30 березня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, через свою ретроградність повертається до знаку Риб️. Меркурій буде перебувати у дванадцятому знаку Зодіаку до 16 квітня", - пояснила астролог.
Це, зауважила Соловйова, одне з найважчих положень для найспритнішої планети Сонячної системи.
"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила Соловйова.
"У цей період можуть перейти в іншу площину активності, пов’язані з релігією, психологією, психотерапією, музикою, мистецтвом, гуманітарними науками, педагогікою, хімією, фармакологією, медициною, парапсихологією, кінематографом, далекими подорожами", - резюмувала вона.
Вас може зацікавити