ua en ru
Сб, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У цих знаків Зодіаку здійсняться заповітні мрії. Нептун подарує їм 13 років щастя

Субота 29 березня 2025 21:34
UA EN RU
У цих знаків Зодіаку здійсняться заповітні мрії. Нептун подарує їм 13 років щастя Гороскоп на 13 років (ілюстративне фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Вже 30 березня Нептун переходить в знак Овна. І це стане початком особливого періоду, адже у життя представників чотирьох знаків Зодіаку вривається період позитиву.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, на кого чекає період великого щастя.

"30 березня відбудеться історична астроподія: Нептун, планета інтуїції, натхнення, релігії, містики, ілюзій, сновидінь, фантазій, ідеалів, звичок і залежностей, далеких подорожей, уперше з 1874 року здійснить інгресію до Овна", - розповіла експерт.

Там він залишиться до 2038 року. А перший знак Зодіаку - нейтральний для Нептуна.

"У цей час багато хто намагатиметься активно утілити у життя свої ідеї. Тому, з одного боку, у цей період можливі сплеск інтересу до духовних питань і розвиток релігійних течій, поява нових творчих напрямків у мистецтві, новацій у сфері психології та психоаналізу, більше уваги буде приділятися соціальним питанням і сферам, пов’язаним з благодійністю", - зазначила астролог.

"Але, з іншого боку, Нептун може принести марні ілюзії та мрії, змови, одержимість, фанатизм, зраду, обман і самообман, шахрайство на усіх рівнях, втрату реальності, згубні звички та залежності", - додала вона.

Упродовж 13 років позитивний вплив Нептуна відчують представники таких знаків Зодіаку:

  • Лев
  • Стрілець
  • Близнюки
  • Водолій.

Уважними з дією цієї планети треба бути:

  • Овнам
  • Терезам
  • Ракам
  • Козерогам.

"У цей період можуть перейти в нову площину активності, пов’язані з самоусвідомленням, зовнішнім виглядом, іміджем, манерою поведінки, фізичним станом, особистою ініціативою, питаннями особистого характеру", - резюмувала Соловйова.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Гороскоп Астрологія
NEWS
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє