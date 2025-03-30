4 знака Зодиака "нарвутся" на проблемы, а еще 4 - взлетят выше неба. Все изменит Меркурий в Рыбах

Уже 30 марта Меркурий окажется в Рыбах, где будет находиться до 16 апреля. И этот период станет особенным.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, каким знакам Зодиака повезет больше всего.
"30 марта Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, из-за своей ретроградности возвращается в знак Рыб️. Меркурий будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 16 апреля", - пояснила астролог.
Это, отметила Соловьева, одно из самых тяжелых положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила Соловьева.
"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, музыкой, искусством, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями", - резюмировала она.
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