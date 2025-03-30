4 знака Зодиака "нарвутся" на проблемы, а еще 4 - взлетят выше неба. Все изменит Меркурий в Рыбах

"30 марта Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, из-за своей ретроградности возвращается в знак Рыб️. Меркурий будет находиться в двенадцатом знаке Зодиака до 16 апреля", - пояснила астролог.

Это, отметила Соловьева, одно из самых тяжелых положений для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Внимательными с действием этой планеты в период с 30 марта по 16 апреля нужно быть:

Рыбам (которые родились с 17 до 20 марта)

Близнецам (которые родились с 17 до 21 июня)

Стрельцам (которые родились с 18 до 21 декабря)

Девам (которые родились с 19 до 22 сентября).

Положительное влияние почувствуют представители таких знаков Зодиака:

Рак (которые родились с 19 до 22 июля)

Скорпион (которые родились с 19 до 22 ноября)

Телец (которые родились с 17 до 20 мая)

Козерог (которые родились с 17 до 20 января).

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила Соловьева.

"В этот период могут перейти в другую плоскость активности, связанные с религией, психологией, психотерапией, музыкой, искусством, гуманитарными науками, педагогикой, химией, фармакологией, медициной, парапсихологией, кинематографом, дальними путешествиями", - резюмировала она.

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