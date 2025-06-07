На 4 знаки Зодіаку чекають фантастичні вихідні: "чорній смузі" настав кінець

Телець

Вам випала карта "Зірка". І тому днями доля подарує вам світло, якого ви потребували. Ви отримаєте важливу звістку або просто зрозумієте, чому все сталося саме так. Тепло повертається, а разом з ним настане довгоочікувана "біла смуга". Довіртесь тому, що змінюється повільно, але впевнено, ваш секрет щастя у витримці.

Рак

Ваша карта на ці вихідні - "Імператриця". Вона говорить про затишок, підтримку, гармонію в домі або у стосунках. Ви довго тримали себе в напрузі, але зараз усе ніби розчиниться в теплій хвилі щастя. Дозвольте собі не вирішувати, а просто бути, "чорна смуга" скоро закінчиться. Ви відчуєте, як приходить внутрішній спокій, насолоджуйтеся ним.

Скорпіон

Вам випала карта "Суд", а це - символ великого очищення. Ці вихідні будуть дуже важливими, адже настане період, коли ви відпускаєте й нарешті забуваєте про те, що тягло вас на дно. Відчуйте бажання змінити щось у своєму житті, позбавтеся зайвого. Адже коли "сміття" немає, у душі з’являється місце для світла.

Риби

Ваша карта на ці вихідні - "Колісниця". На вас чекають рух, натхнення і повернення до власних мрій. Ці дні несподівано подарують вам енергію та бажання діяти, навіть якщо перед тим було повне виснаження. Вас потягне на нові пригоди, і це стане початком "білої смуги". Усе це стане останніми фрагментами мозаїки, яку ви давно не могли зібрати - життя знову стане щасливим, насолоджуйтеся!