Венера змінить долю цих знаків Зодіаку: кому чекати на дива, а кому - готуватися до проблем

6 червня Венера здійснить інгресію, завдяки якій в житті представників 5 знаків Зодіаку почнеться нова щаслива історія. Але ця подія здатна принести не лише позитив.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, у кого починається щасливий період та кому готуватися до випробовувань від Венери.

Яким знакам Зодіаку пощастить

"6 червня Венера, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства, здійснює інгресію до знаку Тельця. Перевірте, в якому секторі вашого радиксу вона це робить: у цій сфері може змінитися характер процесів, які зараз відбуваються у вашому житті", - розповіла астролог.

Венера буде перебувати в другому знаку Зодіаку до 4 липня 2025 року. І це, зазначає Соловйова, одне з найкращих положень для цієї планети.

Позитивний вплив відчують представники таких знаків Зодіаку:

Телець

Діва

Козоріг

Рак

Риби.

Уважними з дією цієї планети у цей період треба бути:

Левам

Водоліям

Скорпіонам.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з бізнесом, комерцією, торгівлею, банківською справою, різноманітним мистецтвом, особливо - живописом, дизайном, літературою, поезією, хореографією, акторством", - пояснила астролог.

За словами Соловйової, у цей період можуть перейти у практичну площину активності, пов’язані з: