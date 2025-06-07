4 знака Зодиака ждут фантастические выходные: "черной полосе" пришел конец

Телец

Вам выпала карта "Звезда". И поэтому на днях судьба подарит вам свет, в котором вы нуждались. Вы получите важное известие или просто поймете, почему все произошло именно так. Тепло возвращается, а вместе с ним наступит долгожданная "белая полоса". Доверьтесь тому, что меняется медленно, но уверенно, ваш секрет счастья в выдержке.

Рак

Ваша карта на эти выходные - "Императрица". Она говорит об уюте, поддержке, гармонии в доме или в отношениях. Вы долго держали себя в напряжении, но сейчас все как будто растворится в теплой волне счастья. Позвольте себе не решать, а просто быть, "черная полоса" скоро закончится. Вы почувствуете, как приходит внутреннее спокойствие, наслаждайтесь им.

Скорпион

Вам выпала карта "Суд", а это - символ большого очищения. Эти выходные будут очень важными, ведь наступит период, когда вы отпускаете и наконец забываете о том, что тянуло вас на дно. Почувствуйте желание изменить что-то в своей жизни, избавьтесь от лишнего. Ведь когда "мусора" нет, в душе появляется место для света.

Рыбы

Ваша карта на эти выходные - "Колесница". Вас ждут движение, вдохновение и возвращение к собственным мечтам. Эти дни неожиданно подарят вам энергию и желание действовать, даже если перед тем было полное истощение. Вас потянет на новые приключения, и это станет началом "белой полосы". Все это станет последними фрагментами мозаики, которую вы давно не могли собрать - жизнь снова станет счастливой, наслаждайтесь!