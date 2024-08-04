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4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спині

Неділя 04 серпня 2024 14:03
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4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спині Які вправи можуть нашкодити спині (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Уляна Вернер

Фізичні вправи можуть покращити загальний стан здоров'я. Однак деякі вправи варто не виконувати вже при наявних болях у спині, адже можна лише погіршити стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.

Що варто знати

За словами експерта, деякі вправи будуть небезпечними, якщо у вас є будь-які деформації хребта, такі як гіперкіфоз, гіперлордоз або навіть сколіотичні викривлення хребта.

Якщо у вас вже є прояви остеохондрозу, такі як грижі чи протрузії, то деякі вправи краще не виконувати, тому що створюється сильне компресійне навантаження на хребет, що може ще більше призвести до пошкодження міжхребцевих дисків і викликати біль.

Які вправи не можна виконувати при болях у спині

Тренер назвала 4 шкідливі вправи, які можуть сильно нашкодити при болях у спині.

Присідання зі стрибком

4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спині4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спиніПрисідання зі стрибком (фото: кадр з відео)

Джампінг Джек

4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спині4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спиніДжампінг Джек (фото: кадр з відео)

Біг на місці зі закиданням ніг назад

4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спиніБіг на місці (фото: кадр з відео)

Біг на місці із закиданням ніг вперед

4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спиніБіг із закиданням ніг вперед (фото: кадр з відео)

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