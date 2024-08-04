4 вправи, які ніколи не можна робити при болі у спині
Фізичні вправи можуть покращити загальний стан здоров'я. Однак деякі вправи варто не виконувати вже при наявних болях у спині, адже можна лише погіршити стан.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря та тренера Уляни Вернер.
Що варто знати
За словами експерта, деякі вправи будуть небезпечними, якщо у вас є будь-які деформації хребта, такі як гіперкіфоз, гіперлордоз або навіть сколіотичні викривлення хребта.
Якщо у вас вже є прояви остеохондрозу, такі як грижі чи протрузії, то деякі вправи краще не виконувати, тому що створюється сильне компресійне навантаження на хребет, що може ще більше призвести до пошкодження міжхребцевих дисків і викликати біль.
Які вправи не можна виконувати при болях у спині
Тренер назвала 4 шкідливі вправи, які можуть сильно нашкодити при болях у спині.
Присідання зі стрибком
Присідання зі стрибком (фото: кадр з відео)
Джампінг Джек
Джампінг Джек (фото: кадр з відео)
Біг на місці зі закиданням ніг назад
Біг на місці (фото: кадр з відео)
Біг на місці із закиданням ніг вперед
Біг із закиданням ніг вперед (фото: кадр з відео)
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